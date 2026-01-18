LA VOZ DEL ÓRGANO MONUMENTAL DEL AUDITORIO NACIONAL SONARÁ NUEVAMENTE

Tras un mantenimiento mayor y la modernización de su sistema de control, las 15 mil flautas del gran instrumento volverán a escucharse el 1 de marzo

Héctor Guzmán, Organista Titular del OMAN, compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Ludwig Carrasco

Un concierto para redescubrir al órgano más grande de Latinoamérica, con obras de Händel, Poulenc, Bernal Jiménez y Saint-Saëns

Luego de un mantenimiento mayor y la modernización de su sistema de control, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional volverá a sonar en el Concierto con la renovada voz del OMAN, que se llevará a cabo el 1 de marzo. El maestro Héctor Guzmán, solista y Organista Titular del OMAN, compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección del maestro Ludwig Carrasco, para redescubrir la majestuosidad sonora del órgano más grande de Latinoamérica, a través de las obras Concierto para órgano y orquesta en Sol Menor Op. 4 No. 1, de Georg Friedrich Händel; el Concierto para órgano, timbales y cuerda, de Francis Poulenc; Retablo Medieval (Concertino) para órgano y orquesta, de Miguel Bernal Jiménez y Sinfonía No. 3 en Do Menor (sinfonía con órgano), de Camille Saint-Saëns.

“Creo que, después de este mantenimiento y modernización que se ha hecho al OMAN, su concierto de reapertura será un acontecimiento histórico para la música en México. Los cambios más notables que podrá apreciar el público serán la calidad del sonido, más potente y claro; la actualización de su sistema permitirá también aumentar las combinaciones de 10 registros generales a cientos de ellas, lo que le dará al instrumento mayores posibilidades musicales, y también una mejor afinación. Estoy seguro de que la gente saldrá emocionada de escuchar nuevamente este gran órgano”, afirma el maestro Héctor Guzmán.

Tras el fallecimiento del maestro Víctor Urbán, Organista Titular del OMAN de 2001 a 2024, cuyas cenizas fueron recientemente depositadas en la rotonda de las personas ilustres del Estado de México, para reconocer su trayectoria y aportación a la cultura de la entidad mexiquense y del país, el Auditorio Nacional designó como sucesor del eminente músico originario de Tultepec al zacatecano Héctor Guzmán, en octubre de 2024.

Sobre el programa para este concierto, Guzmán explica: “Se eligieron piezas que exhibieran todas las capacidades acústicas del OMAN y destacara como solista, junto a otra gran institución del país que es la Orquesta Sinfónica Nacional. La idea era que resultara algo único y extremadamente llamativo para todo el público, y sin duda lo será. En la primera parte se escucharán conciertos para órgano y orquesta de Händel y Poulenc, así como el concertino para órgano y orquesta de Bernal Jiménez. En la segunda, la Sinfónica Nacional interpretará la tercera sinfonía de Saint-Saëns, una obra de grandes dimensiones en cuya parte final el órgano se integra a la orquesta, creando un sonido por demás majestuoso”.

Esta actualización del Órgano Monumental del Auditorio Nacional, cuyo minucioso proceso llevará más de seis meses, está a cargo de un equipo integrado por el maestro Héctor Guzmán, Organista Titular; Marco Ángel Sánchez Romero, organista y técnico organero del OMAN; y Robert Knight, organero estadounidense experto en la instalación del sistema de control de órganos Opus-Two (ICS), considerado uno de los mejores internacionalmente y con el que ahora cuenta el monumental instrumento que alberga el Auditorio Nacional. De acuerdo con Knight, heredero de la tradición de una familia de organeros ingleses que inició en la corte del Rey Jorge III y actualmente encabeza la Knight Organs Co., este sistema se usa en los dos órganos de tubos más grandes del mundo: el Wanamaker en Macy ‘s Center City Philadelphia y el Auditorium en Boardwalk Hall en Atlantic City.

“Los recientes trabajos ponen de nuevo al OMAN bajo los estándares internacionales y han consistido en una modernización del sistema de comunicación y transmisión de datos que conecta la consola (el mueble donde el organista hace su trabajo y que contiene los teclados y el pedal) con el instrumento en sí mismo que son las flautas. Se cambiaron todos los cables, en total más de 4 kilómetros, y también se está afinando”, explicó Marco Ángel Sánchez Romero, quien es experto en diseño y supervisión de proyectos de restauración, mantenimiento y mejora para órganos tubulares, egresado del Conservatorio Nacional de Música y también alumno del maestro Víctor Urbán.

Sánchez describe el repertorio elegido para la reapertura del OMAN como un programa muy ambicioso, que exige un gran potencial del ejecutante y también del instrumento: “Los trabajos de conservación y la actualización que se han hecho permitirán realizar un concierto de esta naturaleza, con un grado de complicación alto, porque el órgano va a sonar en todas sus capacidades, con las combinaciones infinitas de registros que ahora se pueden realizar. Todos estos componentes: un instrumento monumental, una gran sala de conciertos, la Orquesta Sinfónica Nacional y un repertorio excepcional, no se pueden escuchar juntos en ningún otro lugar”.

Y agrega sobre las composiciones: “El Concierto para órgano y orquesta en Sol Menor Op. 4 No. 1 del austriaco Georg Friedrich Händel (1685-1759) es una especie de introducción a la composición de conciertos de orquesta y órgano. El Concierto para órgano, timbales y cuerda del compositor francés Francis Poulenc (1899-1963) es una de las obras más difíciles y demandantes de ejecutar, por la precisión en las combinaciones de sonidos que se requieren, ya que el compositor describió muy detalladamente los registros. El Retablo Medieval (Concertino) para órgano y orquesta, creado por Miguel Bernal Jiménez (1910-1956) es un reto a la creatividad del organista, puesto que las indicaciones para su interpretación en órgano tubular son muy libres. Y la Sinfonía No. 3 en Do Menor (sinfonía con órgano) de Camille Saint-Saëns (1835-1921) es una obra escrita para una gran sala de conciertos que pueda albergar a una orquesta numerosa y un órgano gigantesco, por lo que el Auditorio Nacional es el único espacio en el que se puede tocar como fue pensada”.

OMAN: La joya instrumental más grande de Latinoamérica

El origen del OMAN se remonta a principios del siglo XX, cuando fue instalado en el Palacio de Bellas Artes. En 1956 se reubicó en el Auditorio Nacional y se hicieron adaptaciones para las dimensiones del nuevo espacio, con piezas originales y otras fabricadas por la casa italiana Tamburini, que en colaboración con la firma mexicana Riojas –a cargo de su importación– concretaron el proyecto en 1957. El OMAN se inauguró el 23 de noviembre de 1958 con un programa a cargo del organista Jesús Estrada.

En 1973 dejó de funcionar y dos años después el Instituto Nacional de Bellas Artes se encargó de su reparación integral. Tras la remodelación del recinto en 1991 se realizó una nueva restauración y modernización del OMAN con los más avanzados sistemas de cómputo y volvió a sonar en el año 2000. Esta joya instrumental combina una de las más antiguas tradiciones musicales con tecnología avanzada, ya que puede usarse en su modo original o con un sistema de control electrónico. Alcanza las dimensiones de un edificio de 3 pisos y un peso de 15 toneladas. Cuenta con más de 15 mil 633 flautas, cinco teclados, un pedalier y un sistema de 3 mil electroválvulas.

Algunos de los conciertos más destacados en los que ha sonado el OMAN han sido: el Concierto del 50 Aniversario del Órgano Monumental del Auditorio Nacional en 2008, el Cine-concierto El Gabinete del Dr. Caligari, en el marco del BESTIA Festival en 2015, con la participación de John Zorn, Concierto del 25 Aniversario del Auditorio Nacional en 2016, Organistas del Vaticano y México. Magno concierto del OMAN 60 Aniversario en 2018 y Órgano Monumental del Auditorio Nacional. Concierto homenaje al maestro Víctor Urbán en 2024.

Actualmente el OMAN es el instrumento más destacado de su tipo en América Latina y uno de los más notables en el mundo, por tamaño, su calidad y su pluralidad sonora, ya que tiene 250 posibilidades tímbricas. “El OMAN siempre ha tenido relevancia internacional, por sus dimensiones y el lugar en donde está, es el espacio más grande con un instrumento de este tipo. Las renovaciones que se le han realizado en general le darán aún más proyección y será muy atractivo para organistas nacionales e internacionales de gran prestigio. Una joya más en nuestro querido país, que estaremos orgullosos de mostrar al mundo”, finaliza Héctor Guzmán.

El maestro Héctor Guzmán estudió en el Conservatorio Nacional de Música, en la Southern Methodist University y en la Universidad del Norte de Texas, además de cursar estudios especializados de dirección orquestal en la Universidad de Oregon y la Accademia Chigiana de Siena, Italia. También fue alumno del organista mexicano Víctor Urbán y de los estadounidenses Robert Anderson y Alfred Mouledous. Sus maestros incluyen a figuras de talla internacional como el estadounidense Anshel Brusilow, el alemán Helmuth Rilling, el italiano Carlo Maria Giulini y su amigo y maestro, el mexicano Eduardo Mata. En 1978 obtuvo para México el segundo lugar del concurso de órgano más importante en el mundo, el Grand Prix de Chartres, celebrado en Francia. Reconocido internacionalmente como uno de los organistas y directores de orquesta contemporáneos más sobresalientes, Guzmán es también director musical de las orquestas sinfónicas de Plano, Irving, San Angelo y Corpus Christi en Estados Unidos, y Director Emérito de la Filarmónica de Jalisco.

El Concierto con la renovada voz del OMAN se llevará a cabo el próximo domingo 1 de marzo a las 12:30 horas en el Auditorio Nacional (Reforma 50, Bosque de Chapultepec). Boletos: De $450 a $2150. Disponibles en las taquillas del recinto sin cargo extra y en el sistema Ticketmaster.