Continúa la alerta por onda gélida; llegan los frentes fríos 29 y 30 a territorio nacional

No ceden las bajas temperaturas

Se mantiene evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que continuarán las bajas temperaturas en el país, tras el paso de los frentes fríos 29 y 30, que en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, originaron vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en en el norte y centro del territorio nacional.

A su vez, continuará el evento de “Norte” con rachas de viento de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; con rachas de 70 a 90 km/h en Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h en Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Durante la mañana y la noche seguirán las bajas temperaturas en la Mesa del Norte y la Mesa Central. En zonas altas incluso se esperan heladas. Además, los vientos no se quedan atrás: en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec se prevén rachas de 60 a 80 km/h.

Mientras tanto, el ingreso de humedad desde el Pacífico y la inestabilidad atmosférica provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el norte, occidente, centro y sur del país. En Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes.

Para la Ciudad de México y su Zona Metropolitana se espera un cielo medio nublado durante gran parte del día. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco, con posibles bancos de niebla en las zonas altas. Por la tarde, las temperaturas se tornarán más templadas, aunque no se descarta la presencia de chubascos.

En algunas zonas del Estado de México se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, mientras que en la capital se esperan lluvias con chubascos que podrían acompañarse de descargas eléctricas y granizo.

Niveles de alerta

La CDMX cuenta con una Red de Alerta Temprana para atender los siguientes fenómenos meteorológicos: lluvia, viento, granizo, temperaturas altas, temperaturas bajas e incluso nevada.

Ese esquema de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil está integrado por cinco niveles de alerta, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana.

Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias.

Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles.

Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños.

Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves.



¿Qué temperatura se debe alcanzar para activar Alerta Púrpura?

En la Ciudad de México, el termómetro ha registrado niveles bajos, principalmente por las noches y al amanecer, pero ¿qué temperatura se necesitaría para activar la alerta máxima púrpura?

De acuerdo con la clasificación de los niveles de alerta, se activa el código púrpura cuando el termómetro marca -3 grados o menos.

Pero además, esta alerta se activa cuando se registran 70 milímetros de lluvia en 24 horas (mm/24h), cuando hay viento de 80 kilómetros por hora (km/h), cuando cae granizo muy grande, cuando hay altas temperaturas mayores a 36 grados y otro escenario previsto en el nivel es nevada abundante, en caso de que ocurriera.

¿Cuándo termina la temporada de frentes fríos 2026?

La temporada de frentes fríos 2025-2026 comenzó en septiembre de 2025 y se extenderá hasta mayo de 2026. Durante este período se prevé la entrada de 48 frentes fríos, por lo que, al corte de este 15 de enero, aún faltarían 19 sistemas frontales para completar el ciclo.

De acuerdo con la Conagua, esta es la distribución mensual de los próximos frentes fríos de la temporada 2025-2026:

Enero: 6

Febrero: 5

Marzo: 6

Abril: 5

Mayo: 3

Recomendaciones ante frío intenso en CDMX

La SGIRPC además emitió recomendaciones a la población en general, para evitar afectaciones por el frío en la capital:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana.

Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío.

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura.

Ingerir abundante agua; consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial.

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

En caso de usar calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.