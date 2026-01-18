Entramos a 2026 preparados para recibir el Mundial con mayor seguridad, afirma Clara Brugada

2025, el año con menos delitos de alto impacto

Estamos a punto de erradicar la impunidad en feminicidios, señala la jefa de Gobierno de CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró: “¡cumplimos!” en materia de seguridad, pues el 2025 se consolidó como el año con menos delitos de alto impacto en la Ciudad de México desde el 2012.

Con ello, dijo en conferencia de prensa, se lograron consolidar las “4R’s” de seguridad y justicia: Reducción de los delitos e impunidad, Resultados positivos verificables, Rumbo claro hacia una ciudad segura, y Rendición de cuentas permanentes.

“El 2025 se marca como un punto de inflexión en la seguridad de la Ciudad de México. Este año alcanzamos el nivel más bajo de delitos de alto impacto desde el 2012. En 2019 teníamos 131 delitos de alto impacto, y al día de hoy tenemos, al 31 de diciembre del 2025, 57 delitos de alto impacto”, explicó Brugada Molina al exponer la disminución del 56 por ciento con respecto a 2019 y del 12 por ciento en relación al 2024.

Durante el evento, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria capitalina afirmó que “todos los delitos de alto impacto bajaron en la Ciudad de México”, donde el homicidio doloso disminuyó un 46 por ciento respecto a 2019 y 9 por ciento frente a 2024, con una tasa de 8.7 puntos porcentuales por cada 100 mil habitantes, y donde a lo largo del año se registraron 43 días sin este tipo de hechos, con enero y mayo como meses con menor incidencia. Mientras que desde 2013, diciembre de 2025 se consolidó como el más bajo en este ilícito.

“No quiero decir con esto que estemos satisfechos. No, hemos avanzado, sí, y mucho, y nuestro compromiso es seguir trabajando todos los días para seguir dando buenos resultados”, afirmó.

Detalló que en feminicidio, 2025 presentó una baja de 35.3 por ciento, al pasar de 68 condenables casos en 2024 a 44 en 2025, de los cuales han sido judicializados 42. “Siguen bajando en la Ciudad de México y estamos a punto de erradicar la impunidad en los feminicidios”, agregó Brugada Molina al afirmar que la capital es una ciudad más segura para las mujeres.

Informó que el robo de vehículo con violencia disminuyó 78 por ciento desde el 2019, y durante el último año tuvo una reducción del 32 por ciento respecto a 2024; mientras que el robo a personas en transporte público registró disminuciones del 58 por ciento frente a 2019, y del 15 por ciento al compararlo con 2024.

Cifras oficiales reportan que el delito de violación presentó una reducción del 17 por ciento en 2025 frente al año previo, y se reportó una baja del 15 por ciento en lesiones dolosas por arma de fuego, también en el mismo periodo.

“Estos resultados no se concentran en un sólo punto de la ciudad (…), es muy importante decir que en las dieciséis demarcaciones territoriales hubo disminución efectiva de los delitos de alto impacto”, agregó.

Brugada Molina subrayó que las estrategias también abarcan la atención a las causas a través de la recuperación de espacios, construcción de territorios de paz, Utopías, promoción del programa de desarme voluntario, y acciones en favor de las infancias y juventudes.

Al exponer estos avances y resultados en materia de seguridad, la mandataria capitalina afirmó que la capital del país inicia el nuevo año preparada para la celebración de la Copa Mundial de Futbol.

“Entramos a 2026 preparados para recibir al Mundial como la ciudad con más seguridad, los datos lo demuestran, y vamos a implementar también estrategias especiales que en su momento estaremos informando”, indicó Brugada Molina al señalar que la tarea en este año es disminuir los delitos y la impunidad, así como garantizar una ciudad segura y en paz para los capitalinos.

“Vamos en un rumbo correcto, no vamos a bajar la guardia; la seguridad es una tarea diaria y nuestro compromiso es seguir reduciendo los delitos”, afirmó la titular del Ejecutivo local al resaltar que los objetivos son la disminución de delitos y que vaya de la mano con la percepción de seguridad de la población, así como combatir el delito de extorsión, que es una prioridad en este 2026 para la Ciudad de México.

Al tomar la palabra, el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, subrayó que por medio del trabajo coordinado de la dependencia a su cargo con distintas instancias gubernamentales, del 5 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 fueron detenidas 8 mil 218 personas por delitos de alto impacto.

Detalló que durante la actual administración se han asegurado 863 kilogramos,, 75 mil 977 dosis y 2 mil 208 bolsas a granel de posible marihuana; más de 159 kilogramos, 88 mil 643 dosis y mil 602 bolsas a granel de probable cocaína, y más de 87 kilogramos, 21 mil 526 dosis de metanfetamina y 6 mil dosis de presunto cristal.

Señaló que durante ese mismo periodo, se han asegurado mil 186 armas de fuego cortas y largas, 155 cargadores y 8 mil 814 cartuchos, así como 4 mil 781 vehículos, 610 de estos semicompletos, 415 motocicletas desvalijadas y más de 18 mil 600 toneladas de autopartes.

Vázquez Camacho, también destacó que desde el inicio del sexenio se han detenido 48 objetivos prioritarios generadores de violencia.

“Seguimos avanzando en el combate a la extorsión. Gracias a la estrategia instruida por la Jefa de Gobierno y en coordinación con el Gobierno de México, de enero a diciembre de 2025 fueron detenidas 272 personas por el delito de extorsión y por el delito de extorsión en grado de tentativa, lo que representa un 33 por ciento más de detenciones por estos delitos en comparación con el 2024”, aseguró.

Informó que gracias a la estrategia La Policía Cerca de Ti se visitaron durante 2025 2 mil 793 domicilios que incluyen negocios, escuelas, entre otros espacios públicos.

Resaltó el retiro de 5 mil 012 vehículos en estado de abandono en vía pública, cifra récord obtenida tras la implementación del programa de chatarrización a cargo de la Subsecretaría de Control de Tránsito, lo que implica un incremento de cerca del 19 por ciento respecto al año anterior.

El titular de la SSC dijo que del 12 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026 se aplicó el programa Conduce sin Alcohol en mil 130 puntos, instalados en las 16 alcaldías, en entradas y salidas de la capital y zonas de alta incidencia de siniestros viales, para salvaguardar a cerca de mil 300 personas durante este periodo.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, expresó que en cuanto a la atención a las causas, fue un año de avances importantes para combatir y sobre todo prevenir el delito en la Ciudad de México.

Indicó que durante las 48 jornadas Casa por Casa se recorrieron 60 colonias, se tuvo contacto directo con habitantes de 337 mil 666 viviendas, se recibieron 86 mil 863 solicitudes, de las cuales se han resuelto 75 mil 062 solicitudes.

Expuso que por medio del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, se destruyeron mil 274 armas, 279 largas y 995 cortas, obtenidas en los 63 módulos situados en las 16 alcaldías y adelantó que dicha acción será rediseñada para alcanzar cifras mayores.

Sobre el programa La Noche es de Todos, el funcionario afirmó que se realizaron mil 475 intervenciones, fueron suspendidos 885 establecimientos mercantiles que violaban las normas, 172 locales fueron clausurados, hubo 91 detenidos –por cometer delito, violar los sellos o poner resistencia a las acciones gubernamentales– y se efectuaron 418 visitas de verificación a inmuebles que operan correctamente.

En materia de despojos, entre abril y diciembre se atendieron 4 mil 071 ciudadanas y ciudadanos, se abrieron 399 expedientes, se realizaron 290 operaciones en el mismo número de inmuebles, logrando la restitución de 94 legítimos propietarios a sus respectivos inmuebles, se aseguraron 10 y se detuvieron nueve personas.

El titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, destacó la disminución del 16.2 por ciento en el total de llamadas recibidas al 911 durante el año pasado y un 22.6 por ciento en comparación con el último diciembre; de igual modo, hubo 12.9 por ciento menos llamadas improcedentes, lo que indica el progreso de la cultura cívica, al pasar de 10 mil 313 a 8 mil 982.

Sobre las llamadas efectivas, que son indicadoras del número de emergencias y urgencias cotidianamente registradas, indicó que en 2024 se registraron 4 mil 654 diariamente y en 2025 fue de 3 mil 912, lo que representa una baja del 16.2 por ciento.

Mientras que la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, destacó un aumento del 15 por ciento en detenciones y judicializaciones por delitos de alto impacto, con 5 mil 030 del 2025 en comparación con las 4 mil 360 de 2024.

Indicó que entre los delitos priorizados en la Fiscalía y en el Gabinete de Seguridad, hubo un aumento del 101 por ciento de detenciones y judicializaciones por extorsión; 86 por ciento en el caso de robo a casa habitación con violencia; 43 por ciento por secuestro; 32 por ciento a causa de lesiones dolosas por arma de fuego; 19 por ciento por homicidio doloso, y un 19 por ciento por violación.

En materia de feminicidios, indicó que disminuyó de 68 a 44 casos y aumentaron las detenciones y judicializaciones, pasando de 113 a 118. Mientras que en relación a los casos de homicidio, se redujo el 9 por ciento de casos, comparando 2024 y 2025

La funcionaria dijo que hubo una disminución del 12 por ciento por robo de vehículo y autopartes y aumentó en un 11 por ciento la cantidad de detenciones y judicializaciones, y subrayó que gracias al combate del mercado negro de autopartes se reflejó un aumento histórico de cateos del 282 por ciento, por medio de los cuales se aseguraron un total de 5 mil 869 toneladas de autopartes.

“La mediación también puede generar justicia y eso lo tenemos muy claro en esta Fiscalía. Hemos logrado 185 por ciento más de acuerdos reparatorios en la Fiscalía lo que se ve traducido en más de 700 millones de pesos pagados como reparación del daño a la víctima”, expresó.

En relación a la liberación de espacios públicos, se han retirado de la vía pública mil 901 vehículos estacionados, logrando erradicar este problema en nueve alcaldías.

El coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales, expuso que a través de la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento, orientado a la salud mental y emocional en las escuelas, en el periodo de marzo a diciembre se atendieron mil 125 escuelas públicas, 802 secundarias y 323 escuelas de educación media superior, beneficiando a 711 mil 896 personas y se logró una reducción de incidentes al exterior de los planteles educativos del 73 por ciento, por medio del programa de Auxilio Escolar.

Finalmente, informó que como parte de la estrategia de proximidad, se llevaron a cabo en el año 2025, 2 mil 340 asambleas ciudadanas por la paz.