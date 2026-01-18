Inician en Janitzio “Rutas Mágicas de Color” en el marco del Plan Michoacán por la Paz

Recuperación de espacios públicos

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y en representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la subsecretaria de Turismo, Nathalie Desplas Puel, encabezó el “brochazo” inicial del programa Rutas Mágicas de Color en la Isla de Janitzio, en el Lago de Pátzcuaro.

“Hoy estamos aquí para dar un primer brochazo, sí, pero también para enviar un mensaje claro, firme y lleno de esperanza: Michoacán no está solo. Por instrucción de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y con el acompañamiento permanente de la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, iniciamos en este estado una de las acciones más sensibles y simbólicas del turismo social: Rutas Mágicas de Color”, declaró Desplas Puel.

Acompañada por autoridades estatales y municipales, así como por representantes comunitarios, la subsecretaria Desplas puso en marcha esta iniciativa de la Secretaría de Turismo (Sectur), en alianza con la asociación civil Corazón Urbano y Comex, la cual promueve la recuperación de espacios públicos a través del color, la identidad y la participación comunitaria.

Enfatizó que el programa va más allá de la intervención de fachadas, pues constituye un mensaje directo a las familias y comunidades: “su casa importa, su calle importa, su comunidad importa”, bajo un enfoque de coordinación y corresponsabilidad en el que convergen el Gobierno de México, el gobierno estatal, los municipios y la propia comunidad.

Asimismo, sostuvo que el turismo es también una herramienta de paz, cohesión social y bienestar, alineada con la visión de Prosperidad Compartida, insignia del Gobierno de México.

Precisó que Rutas Mágicas de Color busca transformar espacios cotidianos en lugares de encuentro, identidad y futuro, reconociendo la importancia de que las niñas y los niños de Michoacán crezcan rodeados de color, historia y esperanza, y de que las personas adultas mayores encuentren en estas fachadas el reflejo de su identidad y su memoria.

La subsecretaria de Turismo añadió que, a diferencia de intervenciones tradicionales, el programa no impone colores ni diseños, sino que se construye mediante un diálogo directo con las comunidades.

“Este programa llega a escuchar, a dialogar y a construir con la comunidad, porque cada brochazo es también un acto de respeto a la identidad local. Desde Sectur reiteramos algo fundamental: Michoacán cuenta con todo nuestro respaldo. Estamos aquí y seguiremos aquí, acompañando procesos y construyendo soluciones reales; lo que realmente estamos pintando es un nuevo horizonte para las comunidades”, concluyó.

En su mensaje, el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, explicó que este programa honra la estética purépecha y promueve el orgullo de pertenecer a una cultura viva que se expresa en sus calles, sus redes de pesca y sus tradiciones.

“El turismo en la isla debe tener una visión humanista, donde el bienestar de las comunidades sean la prioridad y el desarrollo no esté orientado únicamente a las y los visitantes, sino también a quienes habitan el territorio”, comentó.

Arreola Vázquez afirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia implica acciones concretas como la recuperación de espacios públicos, y agradeció a Sectur federal y a las empresas participantes por invertir en Janitzio, “porque invertir en la isla es invertir en la paz de México”.

Por su parte, el secretario del Fideicomiso para la Promoción Turística de Michoacán, Carlos Ávila Pedraza, en representación del secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy García, señaló que, aunque el programa está dirigido a Pueblos Mágicos y Barrios Mágicos, era imprescindible incluir a Janitzio por su simbolismo, identidad y potencial turístico.

Reconoció la coordinación entre el Gobierno de México y el Gobierno de Michoacán, e informó que Rutas Mágicas de Color permitirá la conservación de la tipología arquitectónica bajo la supervisión del INAH, fortalecerá el orgullo de pertenencia e impulsará el turismo regenerativo. Asimismo, anunció el desarrollo de murales alusivos a la historia de Janitzio, lo que beneficiará de manera directa a guías, artesanos y cocineras tradicionales.

Finalmente, Akram Daniel Castillo Cárdenas, representante de Corazón Urbano, señaló que Rutas Mágicas de Color es un programa social orientado a fortalecer el tejido comunitario, la convivencia y el bienestar en destinos turísticos, Pueblos Mágicos y lugares emblemáticos como Janitzio. Destacó que uno de los ejes centrales del programa es el respeto a la identidad visual local, para que sus habitantes se sientan orgullosos de recibir a visitantes nacionales e internacionales.