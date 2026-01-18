Patricia Manterola vuelve al pop con “Lágrima Azul”

Prepara nueva etapa musical

Estrena sencillo en español e italiano, producido por David Santisteban y David Parejo

Por Arturo Arellano

Patricia Manterola está de regreso en la música. La cantautora lanza “Lágrima Azul”, su nuevo sencillo —en versiones en español e italiano— disponible en todas las plataformas digitales. El tema marca su retorno al pop, a esos sonidos con los que se dio a conocer y que, dice, son los que realmente la mueven.

El sencillo está producido por David Santisteban —conocido por su trabajo con Luis Fonsi, David Bisbal, Ana Mena y Malú— y por David Parejo. La autoría corre a cargo de ambos músicos junto con la propia Manterola. La colaboración nació de un encuentro fortuito.

“Conocí a David Santisteban en Panamá y desde entonces nos quedamos atorados en un aeropuerto por horas. Platicamos mucho y notamos que la forma en que vemos la música es muy similar. Nos quedamos con las ganas de trabajar juntos, hicimos tres canciones y ‘Lágrima Azul’ es la primera de ellas”, recuerda la artista en entrevista para DIARIO IMAGEN.

Más que prestar solo su voz, Manterola se involucró a fondo en la creación de las letras, tomando como base experiencias personales. “‘Lágrima Azul’ habla de esos momentos en que ya se dio la gota que derramó el vaso en una pareja, pero es justo ahí cuando vas para arriba, te levantas y le das la posibilidad al universo de que te entregue lo que es para ti”, explica. “Si no lo hubiera hecho yo hace años, no tendría hoy esta pareja y esta familia tan maravillosa”, confiesa.

El mensaje de resiliencia y empoderamiento ha conectado con el público. “Estoy muy feliz, es un tema que ya va por 4 millones de views en YouTube. La gente lo pone en sus playlists. Es un gusto entregarle música a la audiencia que ya te conoce, pero también es increíble llegar a las nuevas generaciones”, comenta.

La promoción del sencillo la llevó recientemente a España, país clave en su carrera desde que “El ritmo no pare” se convirtió en un éxito en Europa. Ahí comprobó la vigencia de su propuesta: “En un evento masivo con más de 15 mil personas vi a mi generación, que ahora son mamás, cantando. Y cuando interpreté ‘Lágrima Azul’, las hijas también la cantaban”.

Para Manterola, la fuerza de la canción está en el mensaje. “Es una letra poderosa porque te ayuda a salir adelante: ‘no más, esta es la última lágrima que derramo por ti’. Siempre me he enfocado en este tipo de mensajes, en letras que te digan algo más”, afirma.

Nuevos sencillos, disco poretapas y reencuentro con Europa

“Mi idea es sacar de aquí al verano toda esta música. En febrero viene un nuevo lanzamiento y, a partir del verano, poder presentarme en vivo. Eso es un sueño que quiero cumplir”, adelanta. La apuesta por lanzar sencillo a sencillo responde también a la manera en que hoy se consume la música.

“Los fans me han pedido: ‘¿cuándo un disco completo?’. Y sí, definitivamente, a mí también me gusta; vengo de esa generación que disfrutaba de álbumes enteros. Antes lo olías, lo leías, lo tocabas y escuchabas cada uno de los temas. Pero el mundo pasa tan rápido que, si sacas un disco, solo lanzas tres sencillos y el resto de las canciones se olvidan. A mí me gusta entregarle amor y cariño a cada uno de los temas”, explica.

El siguiente sencillo será, según adelanta, el contraste perfecto de “Lágrima Azul”. “Habla de ese amor que se tiene con una sola persona. Yo lo tengo: la suerte de haber cumplido 15 años de matrimonio con mi esposo en diciembre. Por eso este febrero vamos a festejar de manera más especial el Día del Amor y la Amistad. Es una canción para todos aquellos que tienen un amor”, cuenta emocionada.

Parte de esta nueva etapa incluye un guiño al público europeo que la acompañó hace dos décadas. “De alguna manera le agradezco a ‘El ritmo no pare’, que hace 20 años me abrió las puertas en España y en Europa. Ahora quiero reencontrarme con ese público y por eso el nuevo tema viene también en italiano”, revela.

“Nuestra esencia es el amor”

Más allá de los éxitos y las listas de reproducción, Manterola tiene claro el eje que guía su carrera: el amor en todas sus formas. “Los seres humanos somos eso: amor, ese sentimiento. Así es como nacemos. Todo lo demás no es nuestra esencia; nuestra esencia es el amor”, reflexiona.

Y añade: “Cada quien lo interpreta diferente. Quienes creen en Dios, es ese amor que crece en ti; y quienes no creen, también, es ese sentimiento verdadero. Todo lo demás surge de la cabeza, del miedo, del futuro, de las proyecciones”.

Ordena sus afectos en una escala muy personal: “El primer amor es Dios, el segundo es la familia. Después, cuando te llega la pareja, es un amor distinto; luego los hijos, que también es maravilloso. La vida te va entregando personas en el camino. A mí me encanta cantarle al amor y al desamor, porque son colores distintos del mismo sentimiento. El siguiente tema viene del amor”.

Parte de ese discurso se verá reflejado también en el escenario. Fiel a su estilo, Manterola adelantó que su regreso en vivo estará lleno de baile y elementos visuales. “A mí siempre me ha gustado bailar; definitivamente habrá coreografías, es importante al igual que la música. Ahora todo es muy visual, entonces quiero que el show sea así: llamativo en las pantallas, definitivamente con canciones enérgicas, pero también con baladas de los inicios de mi carrera”, detalla.

Su objetivo es ofrecer algo más que un concierto tradicional. “Estoy preparando un espectáculo que sea como una historia, algo interactivo, una experiencia desde que llegan hasta que se van, con un mensaje muy lindo”, promete.

Con “Lágrima Azul” como punto de partida, Patricia Manterola abre un nuevo capítulo en su trayectoria, uno en el que la madurez personal, el amor y la resiliencia se convierten en el hilo conductor de su música.