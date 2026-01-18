Diálogo y consenso, ejes de la revisión salarial 2026 en la UAEMéx

Toluca, Méx.- Con base en el diálogo respetuoso y la construcción de consensos, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) buscará establecer acuerdos conjuntos en beneficio de las y los docentes y trabajadores universitarios, destacó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado, durante la instalación de las comisiones mixtas temporales para la revisión salarial 2026 con la Federación de Asociaciones Autónomas de Personal Académico (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio de la Autónoma mexiquense (SUTESUAEM).

En la Sala “Dr. Gustavo Baz” del Edificio de Rectoría, y en reuniones por separado con ambas agrupaciones sindicales, la rectora subrayó que la Administración Universitaria 2025-2029 se distingue por la transparencia y la escucha permanente de las necesidades de las comunidades docente y administrativa.

Ante las secretarias generales de la FAAPAUAEM, Gilda González Villaseñor, y del SUTESUAEM, Luz María García Molina, Zarza Delgado explicó que los trabajos de estas comisiones permitirán proponer esquemas de apoyo orientados a dos ejes fundamentales: priorizar a quienes históricamente han sido menos favorecidos e identificar rubros en los que sea posible reducir gastos onerosos con bajo impacto para la comunidad trabajadora.

En este encuentro, al que también asistieron la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López; la secretaria de Gestión y Administración Universitaria, Miriam Liliana Padilla Mora, y la consejera Jurídica Universitaria, Evangelina Sales Sánchez, la rectora señaló que este ejercicio contribuirá a consolidar una institución más justa, empática y progresista para todas y todos sus trabajadores.

Asimismo, afirmó que estas acciones dan continuidad a las políticas de austeridad, contención del gasto y disciplina financiera que rigen a la UAEMéx, institución comprometida con una auténtica rendición de cuentas y una práctica honesta en el uso de los recursos públicos.

Por su parte, la secretaria general del SUTESUAEM, Luz María García Molina, destacó que el cuidado del ingreso de las y los trabajadores se traduce en mayor estabilidad laboral, continuidad en los servicios y un futuro fortalecido para la institución, por lo que desde la corresponsabilidad debe reconocerse el trabajo, la trayectoria y la aportación diaria del personal administrativo a la vida universitaria.