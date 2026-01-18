México cierra definitivamente el negocio del vapeo

Siete cárteles se disputan el mercado negro

Entró en vigor, ley que prohíbe fabricación, distribución y venta; se prevén sanciones de hasta ocho años de prisión

Entró en vigor en México la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la venta, la fabricación y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos análogos, aprobada por el Congreso federal en diciembre del año pasado.

Así, quedan fuera de la ley todos los dispositivos electrónicos para fumar, incluidos los desechables, los recargables, los de un solo uso e incluso aquellos sin nicotina, de acuerdo con el texto legal. La decisión deja un mensaje claro: el Estado optó por cerrar el mercado, no regularlo.

La reforma coloca al vapeo en el mismo terreno que otras sustancias y productos considerados de alto riesgo sanitario, elevando el costo legal de cualquier intento por mantener el mercado activo. La prohibición es total en el ámbito comercial. No hay vacíos. No hay excepciones para “nuevos modelos” ni para productos importados.

Por lo que también serán aplicables las sanciones para quien infrinja la ley, es decir, de uno a ocho años de prisión y multa equivalente de 100 (11 mil 731 pesos) a 2 mil veces (234 mil 620 pesos) el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (117.31 pesos).

Según la versión oficial, el objetivo es proteger la salud pública y reducir el acceso, especialmente entre jóvenes, a productos que han ganado terreno en la última década bajo la promesa de ser “menos dañinos”.

La reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y detalla que está prohibido utilizar cualquier sistema electrónico o mecánico que se utilice para calentar, vaporizar o atomizar sustancias tóxicas líquidas, geles, sales, ceras, aerosoles secos, resinas, aceites cerosos u otra nueva formulación sintética, con o sin nicotina.

Queda prohibida publicidad

También se prohíbe la publicidad o propaganda para que se consuman cigarrillos electrónicos y vapeadores, en cualquier medio impreso, digital, televisivo, radial o cualquier otro medio de comunicación.

Con la entrada en vigor de la reforma, las autorizaciones sanitarias relacionadas con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto, quedarán sin efectos.

Sanciones y alcance de la medida

Quienes incumplan la prohibición podrán enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas y el aseguramiento de mercancía. En algunos casos, las faltas podrían derivar en responsabilidades penales, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

La norma no distingue entre productos con o sin nicotina, por lo que todos los dispositivos de vapeo quedan incluidos, así como sus accesorios y consumibles. Esto marca una diferencia frente a regulaciones anteriores, que dejaban vacíos legales aprovechados por vendedores.

Lo que prohíbe la nueva ley

– Fabricación y preparación de vapeadores

– Distribución, transporte y almacenamiento

– Comercio, venta y suministro, en cualquier modalidad

– Publicidad, promoción o propaganda en todos los medios

– Accesorios y sustancias utilizadas en estos dispositivos

Lo que sí permite

El marco legal no criminaliza la posesión ni el consumo personal, siempre que no exista intención de venta o distribución. Es decir, quien ya tenga un vapeador podrá conservarlo y usarlo, pero no venderlo, anunciarlo ni compartirlo con fines comerciales.

Siete cárteles se disputan mercado ilícito de vapeadores y tabaco

El mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más dinámicas del crimen organizado, por lo que actualmente siete cárteles se disputan este mercado en el país, alertó un informe elaborado por organizaciones civiles.

En el documento ‘Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado’ especialistas aseguraron que las economías de vapeadores prohibidos y la del tabaco ilegal experimentan actualmente una “expansión acelerada” que ya sostiene operaciones de al menos siete cárteles.

El informe documenta que al menos siete organizaciones —CJNG, Cártel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito— han convertido el tabaco y los vapeadores ilícitos en una “caja chica” estratégica.