TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Mañana martes 20 de enero Donald Trump celebra su primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca.

Nada qué ver con su primera presidencia.

Hoy nadie en este mundo puede negar que el empresario ya impuso un nuevo orden internacional.

Cada quien hará su evaluación de este nuevo orden de acuerdo a dónde se encuentre. Pero para quienes vivimos en México, no hay dudas de que ya nos cambió el paso y reorientó nuestro futuro.

Si medimos lo que está provocando Trump en México, habrá que analizar lo ocurrido en Venezuela.

Desde que llegó de nuevo a la Casa Blanca, en enero anterior, acusó a Nicolás Maduro de encabezar un cártel de las drogas, luego cercó militarmente a Venezuela, aplicó bombardeos contra narcolanchas en el Caribe, lanzó un operativo militar y capturó al dictador, hoy lo tiene en un tribunal en Nueva York, y al parejo ha iniciado la confiscación de barcos con petróleo venezolano.

Contra lo que muchos esperaban, no sustituyó al equipo de Maduro con la oposición y decretó tres etapas para, bajo su inducción y tutela, aplicar el rescate de Venezuela sin Maduro.

Primero, estabilización; segundo, recuperación y tercero, transición. Al final es lo que es: un cambio de régimen.

Al aplicar este esquema, Trump mostró que sabe escuchar… y contenerse.

Sabe que sin Maduro a la cabeza, Venezuela ya cambió. Y que la democratización llegará pronto muy probablemente con María Corina Machado en la presidencia por la vía electoral.

Todo dentro de un proceso ajeno a levantamientos y rupturas sociales.

Y eso marca una nueva etapa en la recomposición del continente.

Claudia, AMLO y la 4T en la intención de Washington

Hoy, México sigue pasos similares. Pero en su propia lógica. Y con su propia agenda. Apenas se cumple el primer año de 4 de Trump. Nos quedan 36 meses más de su estancia en la Casa Blanca. Es obvio que mandatario de EU, su equipo, y el poderoso Establishment norteamericano nos marcan el pasó, igual que ocurrió con Maduro en Venezuela.

No. No tenemos escapatoria. Es obvio, inocultable, que Trump tiene un proyecto para la administración de Claudia Sheinbaum, para AMLO y la 4T.

El punto principal tiene que ver con los cárteles y la droga y su evidente cogobierno en México. Trump y su equipo no se cansan de denunciarlo. Luego, lo económico, disminuir las plantas estadounidenses en México para repatriarlas en EU, y cancelar el T-MEC o llevarlo a una renegociación que disminuya el déficit para EU.

Entre una cosa y otra, en el fondo, todo apunta -igualito que en Venezuela- a un cambio de régimen en México.

No veo cómo AMLO y Sheinbaum, y su tropa loca, logren consolidar su llamada 4T -construida sobre la destrucción del Estado de Derecho, del Poder Judicial, de todos los contrapesos internos, y la inconstitucional sobrerrepresentación legislativa- que hoy no tiene más destino que la tiranía y el fin de las libertades y la democracia en México. Y el saqueo impune. Ahí está frente a todos nosotros el caso de La Barredora, lo del huachicol fiscal, los contratos multimillonarios directos a los hijos de AMLO y socios en el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas, el AIFA y el transístmico. Lo de Segalmex. Y por donde se le rasque en este régimen.

Los nombres y rostros de todo esto siguen tan campantes e intocados desde Ignacio Ovalle, Adán Augusto López, Andy y Bobby López Beltrán, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, y una larga lista de gobernadores, alcaldes, senadores y diputados del oficialismo…

¿Habrá finalmente ataques militares directos de Trump a cárteles en México? ¿hacen falta?

Lo cierto es que el estadounidense tiene al México de Sheinbaum-AMLO y la 4T en sus manos.

Como el clásico avestruz

Desde el primer día de mandato, en su discurso de toma de posesión hace ya un año, Donald Trump no sólo acusó a México de tener un narcogobierno sino que ordenó militar su frontera con México. A eso vinieron luego sobrevuelos de aviones y drones altamente tecnificados sobre territorio mexicano. El mandatario inició desde entonces su exigencia de que tropas de EU operaran en el combate a cárteles en México. Retiró visas a alcaldes y gobernadores y otros de Morena. Y comenzó a decir que cancelaría el T-MEC.

Este pasado fin de semana alertó a sus líneas aéreas tener precaución en sus vuelos sobre gran parte de México, ante posibles operaciones militares de EU.

El asedio se estrecha sobre el México de Claudia Sheinbaum.

Ayer, la Presidenta desdeñó de nuevo estos avisos. En gira por el Ejido Cruz del Palmar, en San Miguel Allende, Guanajuato, y ante la pregunta sobre este aviso del gobierno de Trump, respondió:

“Nada, no hay nada… emitió la SICT un comunicado”, dijo.

-¿Pero no informó qué maniobras está haciendo Estados Unidos…?», se le insistió.

“En territorio nacional, nada”, afirmó.

Así las cosas con ella. En el inicio del segundo año de Gobierno de Trump.

