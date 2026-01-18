Alianza opositora podría darse selectivamente

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Quienes resulten candidatos y candidatas de Morena a los 17 estados con cambio de gobierno lo harán con un manto protector que les da la férrea defensa que hace el partido gobernante de sus militantes.

Lo hace sin importar los negativos que guardan los actuales gobernantes, quienes reciben el rechazo de sus gobernados, mientras el partido se mantiene por encima de todos ellos en las preferencias electorales.

Otro aliciente de los futuros candidatos es que la oposición no encuentra la forma de sembrar aspirantes que atraigan el interés de los electores.

Los tres partidos de oposición se encuentran empecinados en no aliarse, lo que allana el camino para que lo recorren los abanderados del Movimiento de Regeneración Nacional.

Alejandro (Alito) Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, es el único que explora la posibilidad de una alianza, aunque sus pares, Jorge Romero, de Acción Nacional, y Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano, se rehúsan a establecer dicha alianza.

No les importa que en las encuestas de todo tipo aparezcan los candidatos o candidatas de Morena en primer lugar y que los números reflejan la posibilidad de que los dos o los tres partidos de oposición les ofrezcan una oferta competitiva.

Pareciera ser que Morena los tuviera cooptados y los alentará para presentarse en lo individual para rescatar entidades que parecen cercanas a las manos de los opositores.

Y es que no necesariamente tienen que ir de aliados en los 17 estados, ya que seleccionando en los que son competitivos podrían alcanzar buenos resultados.

Entidades como Baja California, Sonora, Sinaloa, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas, podrían ser conquistadas por los opositores si se establece una alianza entre, cuando menos dos de los partidos opositores.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila se encuentra muy mal calificada por sus electores, por lo que una alianza entre priistas y panistas, podría ubicar una lucha más pareja, sin importar quien represente al partido gobernante.

Sonora se encuentra en la misma tesitura, pues con Alfonso Durazo corren rumores de que es uno de los gobernantes de Morena que cuenta con la observancia del gobierno estadounidense. Los panistas tienen en el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán una buena carta, con el antecedente de que antes de ser panista fue priista.

En Sinaloa está tan mal evaluado Rubén Rocha que la unión entre priistas y panistas, los posicionaría con amplias posibilidades de triunfo. El candidato pudiera ser priista.

Michoacán tiene en el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez (panista), un buen candidato, tres veces presidente municipal de la capital.

En Tlaxcala, los priistas tienen una buena candidata en la senadora Anabell Ávalos, que apuntalada por los panistas podría competir en igualdad de posibilidades con quien represente a Morena.

Finalmente, en Zacatecas, priistas y panistas tienen candidatos competitivos, por lo que de ir juntos pondrían las cosas, electoralmente hablando, difíciles para los morenistas por el mal gobierno que ejerce David Monreal y la división entre esta amplia familia en el estado.

Nuevo León es otra entidad en la que priistas y panistas pudieran ir juntos o, tal vez, panistas con MC, para presentar un frente común, ante la ofensiva de Morena.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com