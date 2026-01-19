Reconocen al municipio de Tlalnepantla como el epicentro de nueva política social

Visitas de la Presidenta y la gobernadora

Por Arturo Baena

Tlalnepantla, Méx.- Líderes sociales, empresariales y partidistas, entre otros, reconocieron el trabajo realizado por el alcalde Raciel Pérez Cruz en este municipio, mismo que se ha convertido en el epicentro de la política social nacional.

Ello quedó demostrado con la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, en un encuentro masivo con las y los tlalnepatlenses para consolidar los apoyos que transforman la vida de las familias mexiquenses.

Ahí se destacó la implementación y fortalecimiento de programas clave en la región, tales como: «Pensión Mujeres Bienestar», «Pensión para Adultos Mayores», entre otros, que han beneficiado a miles de habitantes de este municipoo y del Estado de México.

En Tlalnepantla, Sheinbaum Pardo mencionó que “somos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, estamos viviendo la Cuarta Transformación de la vida pública en México”, dijo.

Finalizó destacando que «estamos aquí apoyando a los diez presidentes municipales y a la gobernadora en este plan Oriente, que quiere decir más hospitales, más universidades, preparatorias, mejor servicio de agua potable, servicio de drenaje, mejores avenidas calles y más pavimentación y cero baches”.