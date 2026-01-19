Con la limpieza de barrancas, Ecatepec evitará inundaciones

En la zona de San Andrés de La Cañada

Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec inició en la zona de San Andrés de La Cañada jornadas de limpieza de barrancas del municipio con el objetivo de prevenir inundaciones durante la próxima temporada de lluvias.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss informó que retirarán basura de nueve barrancas de Ecatepec, pues en época de lluvias el agua arrastra los desechos y provoca taponamiento y desbordamiento del cauce, por lo que en estas zonas habrá recolección nocturna y gratuita de residuos.

La presidenta municipal supervisó la limpieza de unos dos kilómetros de la barranca que cruza por las comunidades Los Bordos, La Teja y La Playita, en San Andrés de La Cañada, donde fueron retiradas decenas de toneladas de desperdicios.

En los trabajos participaron trabajadores municipales de diferentes áreas, con apoyo de camiones y maquinaria pesada recién adquiridos por el gobierno local, además de que se informó que serán detenidas las personas que arrojen basura en el cauce y la vía pública, falta administrativa cuya multa puede ser hasta de 11 mil 314 pesos.

En avenida Tierra y Libertad, en La Playita, trabajadores municipales retiraron la malla ciclónica, una barda y una vivienda edificados de manera irregular en el bordo invadido de la citada barranca, debido al riesgo que representaban para los habitantes del lugar.

“Estamos iniciando las barrancas, pero resulta que ya bardearon toda una parte, lo que es la orilla. Casi se meten al agua, argumentando que es una propiedad quién sabe de quién. Estas cosas son las que no se pueden hacer, se vuelven unas grandes problemáticas y eso no nos ayuda”, expresó Cisneros Coss.