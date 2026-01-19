Suman mil 438 los inmuebles recuperados en Operativo Restitución

Toluca, Méx.- Como parte de las acciones desplegadas en el marco de la Operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y policías municipales han asegurado 1,438 inmuebles relacionados con el delito de despojo y contra la propiedad en 63 municipios de la entidad. Este trabajo coordinado ha permitido que, del mes de abril del 2025 a la fecha, se haya registrado un aumento en el número de denuncias por estos hechos delictivos. A la fecha, del total de los inmuebles asegurados, 836 han sido restituidos a quienes han acreditado legítimamente su propiedad.