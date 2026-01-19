Suman esfuerzos en favor de la alfabetización en México.* Destacadas, Espectáculos lunes 19, Ene 2026
En el marco del lanzamiento del Movimiento Social por la Alfabetización, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Consejo de la Comunicación (CC) junto con empresas, organismos empresariales, instituciones gubernamentales, sector académico, organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual suman esfuerzos para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de aprender y enseñar a leer y escribir.
La alfabetización como un derecho fundamental y una herramienta indispensable para el desarrollo individual y colectivo, así como un pilar para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera.
En el 2025, en México había 4,127,463 personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir; los avances recientes han permitido reducir esta proporción al 3.8%, lo que confirma que la alfabetización es una política pública efectiva cuando existe un esfuerzo articulado entre instituciones, sectores productivos y sociedad civil. No obstante, el reto persiste y demanda reforzar las acciones conjuntas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación.
El reto es motivar a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir a que se decidan a asistir a un Centro Educativo INEA y adquirir estas competencias; así mismo invitar a quienes conocen a alguien en esta situación a apoyarlas y acompañarlas para que se acerquen a un espacio educativo. Otro punto fundamental, y en el cual los organismos empresariales y empresas participan de manera importante es el promover el voluntariado para enseñar a leer y escribir.
Durante el evento, las y los asistentes firmaron una carta compromiso mediante la cual refrendaron su voluntad por:
1.Fomentar la importancia de la alfabetización entre las y los colaboradores, así como entre las y los estudiantes.
2.Impulsar planes, proyectos y programas de voluntariado para invitar a las y los colaboradores a enseñar a alguien a leer y escribir y así ser unos agentes de cambio.
- Habilitar y/o facilitar espacios físicos para que las personas puedan aprender a leer y escribir.
- Compartir experiencias y buenas prácticas, con el fin de mejorar el alcance e impacto de las iniciativas de alfabetización.
- Establecer metas y objetivos.
El evento contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas: el Lic. Armando Contreras Castillo, Director General del Instituto para la Educación a Adultos (INEA); Mtro. Salvador Villalobos Gómez, Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación; Dra. María Luisa Flores del
Valle, Presidente de la Alianza para la Educación Superior (ALPES); Mtro. Rodrigo Rojas Navarrete, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Sra. Laura Iglesias, Coordinadora de Alianzas Estratégicas de UNESCO; Lic. Jael Estrada Guerrero, Subdirectora de Cultura Organizacional y Comunicación Interna de Alsea México; Dr. Raúl Hernán Medina Campos, Director de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría (INGER); Mtro. Jose Alberto Parra García, Secretario General de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM): Lic. Mari Nieves Lanzagorta, Vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore); Mtra. Ana Marcela Castellanos Guzmán, Vicerrectoría académica de la Salle; Mtra. Virginia Olalde López-Gavito, Directora Ejecutiva de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT); Lic. Juan Carlos Ostolaza, Director General Centro de Competitividad de México; Mtro. Julio César Vega, Director General Asociación Mexicana de Internet y Charly Rocket, Influencer.
Con esta alianza, el INEA y el Consejo de la Comunicación trabajan de manera conjunta para reducir el analfabetismo en México, impulsar una cultura de lectura y sumar voluntades que permitan transformar vidas a través de la educación, fortaleciendo así el desarrollo social del país.