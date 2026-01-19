Suman esfuerzos en favor de la alfabetización en México.

En México, en el 2025, más de 4 millones de personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir.

En el marco del lanzamiento del Movimiento Social por la Alfabetización, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) y el Consejo de la Comunicación (CC) junto con empresas, organismos empresariales, instituciones gubernamentales, sector académico, organizaciones de la sociedad civil y grupos religiosos, firmaron un convenio de colaboración mediante el cual suman esfuerzos para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de aprender y enseñar a leer y escribir.

La alfabetización como un derecho fundamental y una herramienta indispensable para el desarrollo individual y colectivo, así como un pilar para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y próspera.

En el 2025, en México había 4,127,463 personas mayores de 15 años no sabían leer ni escribir; los avances recientes han permitido reducir esta proporción al 3.8%, lo que confirma que la alfabetización es una política pública efectiva cuando existe un esfuerzo articulado entre instituciones, sectores productivos y sociedad civil. No obstante, el reto persiste y demanda reforzar las acciones conjuntas para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación.

El reto es motivar a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir a que se decidan a asistir a un Centro Educativo INEA y adquirir estas competencias; así mismo invitar a quienes conocen a alguien en esta situación a apoyarlas y acompañarlas para que se acerquen a un espacio educativo. Otro punto fundamental, y en el cual los organismos empresariales y empresas participan de manera importante es el promover el voluntariado para enseñar a leer y escribir.

En esta iniciativa participan diversas personalidades como: Bárbara Torres, Emir Pabón, Emmanuel Sentíes, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, Luisito Rey, Maribel Guardia, Mariano Osorio, Mario Bautista, Río Roma y El Chavo Animado, quienes se suman para amplificar el mensaje y motivar a la sociedad a participar.

Durante el evento, las y los asistentes firmaron una carta compromiso mediante la cual refrendaron su voluntad por:

1.Fomentar la importancia de la alfabetización entre las y los colaboradores, así como entre las y los estudiantes.

2.Impulsar planes, proyectos y programas de voluntariado para invitar a las y los colaboradores a enseñar a alguien a leer y escribir y así ser unos agentes de cambio.

Habilitar y/o facilitar espacios físicos para que las personas puedan aprender a leer y escribir. Compartir experiencias y buenas prácticas, con el fin de mejorar el alcance e impacto de las iniciativas de alfabetización. Establecer metas y objetivos. Impulsar y promover campañas de alfabetización.

El evento contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas: el Lic. Armando Contreras Castillo, Director General del Instituto para la Educación a Adultos (INEA); Mtro. Salvador Villalobos Gómez, Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación; Dra. María Luisa Flores del

Valle, Presidente de la Alianza para la Educación Superior (ALPES); Mtro. Rodrigo Rojas Navarrete, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Sra. Laura Iglesias, Coordinadora de Alianzas Estratégicas de UNESCO; Lic. Jael Estrada Guerrero, Subdirectora de Cultura Organizacional y Comunicación Interna de Alsea México; Dr. Raúl Hernán Medina Campos, Director de Investigación del Instituto Nacional de Geriatría (INGER); Mtro. Jose Alberto Parra García, Secretario General de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM): Lic. Mari Nieves Lanzagorta, Vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore); Mtra. Ana Marcela Castellanos Guzmán, Vicerrectoría académica de la Salle; Mtra. Virginia Olalde López-Gavito, Directora Ejecutiva de la

Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT); Lic. Juan Carlos Ostolaza, Director General Centro de Competitividad de México; Mtro. Julio César Vega, Director General Asociación Mexicana de Internet y Charly Rocket, Influencer.

Con esta alianza, el INEA y el Consejo de la Comunicación trabajan de manera conjunta para reducir el analfabetismo en México, impulsar una cultura de lectura y sumar voluntades que permitan transformar vidas a través de la educación, fortaleciendo así el desarrollo social del país.