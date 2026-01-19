La reconstrucción del Periférico Norte impulsa economía local y genera ingresos

Crean 400 empleos directos y 2 mil indirectos

La obra es ejecutada por empresas mexiquenses con beneficios para los municipios que convergen en esta importante vía de comunicación

Naucalpan, Estado de México.– La reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte, a cargo del gobierno del Estado de México, además de mejorar la movilidad de una de las vialidades con mayor tránsito del país, se ha convertido en un motor de dinamismo económico para la región, al generar empleo directo e indirecto para miles de mexiquenses.

Durante el inicio de los trabajos, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez subrayó que la inversión pública de esta obra fue pensada para beneficiar a la ciudadania del EdoMéx con oportunidades laborales.

“Tuvimos la atención de pedir que esta obra fuera realizada por empresas mexiquenses, y eso creo que es algo muy importante ¿y qué les pedimos? Que le den trabajo a nuestros mexiquenses”, refirió la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La reconstrucción contempla la intervención en el tramo que va de Naucalpan a Tepotzotlán, con una inversión superior a los mil 200 millones de pesos, lo que impacta de manera directa en la economía de municipios como Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Tepotzotlán.

Por su parte, Joel González Toral, Encargado del Despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México, detalló que representa una importante derrama económica.

«Estaríamos hablando de 100 por turno, 400 personas que están interviniendo directamente, más las personas que tienen que ver desde que se tiene que ver con los suministros, insumos, pues es un detonante de mayor a 2 mil personas que van estar trabajando indirectamente”, señaló Joel González Toral.

Las labores se realizan en horarios diurnos y nocturnos, priorizando las intervenciones mayores durante la noche, con el fin de reducir afectaciones a los más de 204 mil vehículos que circulan diariamente por esta vialidad.

Con esta reconstrucción, el Gobierno del Estado de México avanza en la atención de infraestructura vial estratégica, al tiempo que genera empleos, impulsa la economía regional y mejora las condiciones de traslado de más de 15 millones de personas usuarias del Periférico Norte.