Edomex blinda seguridad de visitantes en el Mundial de Futbol 2026

Con inteligencia artificial

Toluca, Estado de México.– El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) apuesta por la tecnología de inteligencia artificial como estrategia de seguridad, cuyo desarrollo va a permitir el reconocimiento facial y lectura de placas como medida para proteger a miles de visitantes que llegarán a la entidad durante el Mundial de Futbol 2026.

El Secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que esta herramienta que soporta más de 100 mil usuarios permitirá una respuesta eficaz y oportuna ante cualquier situación de riesgo.

“Este sistema está programado para iniciar su implementación a partir del mes de abril y con ello queremos contribuir a la seguridad de los visitantes y, sobre todo, a la tranquilidad de la sociedad mexiquense”, subrayó el Titular de la SSEM.

Detalló que esta tecnología se aplicará de manera estratégica en los principales accesos al territorio mexiquense, como las rutas que conectan al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y al Aeropuerto de Toluca con la Ciudad de México, así como en destinos turísticos de alta afluencia como Valle de Bravo, la zona arqueológica de Teotihuacán e Ixtapan de la Sal.

El sistema permitirá que, a través de dispositivos móviles, las autoridades realicen búsquedas inmediatas en bases de datos nacionales para la identificación de personas con mandamientos judiciales, órdenes de protección o reportes de búsqueda, generando alertamientos automáticos y trazabilidad para su puesta a disposición.

Asimismo, la tecnología aplicada a vehículos no solo identifica placas, sino también modelo, color y otras características, lo que facilita el análisis de cruces previos y la localización de unidades relacionadas con posibles hechos delictivos.