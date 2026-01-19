Masa de aire polar “congela” México

Frentes fríos 29 y 30

Continuarán bajas temperaturas y lluvias con tormentas eléctricas en varios estados

Los frentes fríos 29 (saliente) y 30 (entrante) provocan temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, tormentas eléctricas y granizo en varios estados, reporta el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El frente frío 29 se desplaza sobre el mar Caribe, sin afectar a la República Mexicana, sin embargo, su masa de aire polar cubrirá el golfo de México, generando viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y rachas de 30 a 50 km/h en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de ambiente frío a muy frío, con heladas matutinas y bancos de niebla en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, aunado al ingreso de humedad del golfo de México propiciará lluvias puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico originará lluvias y chubascos en estados del noroeste, occidente, centro y sur de la República Mexicana.

Frente frío 30

Finalmente, el frente frío 30 se aproxima a la frontera norte y noreste de México al final del lunes, ocasionando viento con rachas de 30 a 50 km/h en dichas regiones.

El martes, el nuevo frente frío se desplazará sobre el golfo de México, interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre el oriente y sureste del territorio nacional, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Por otra parte, una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el occidente del país, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el occidente, noroeste y norte de México.

El miércoles, el frente frío se extenderá sobre el golfo de México y el noreste de la península de Yucatán, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en dicha península. A su vez, la vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el norte y noreste de la República Mexicana, continuará interaccionando con la corriente en chorro subtropical, propiciando chubascos y rachas fuertes de viento en las mencionadas regiones, además de lluvias aisladas en el centro y oriente del territorio mexicano.

El jueves, el frente frío permanecerá sobre el Golfo de México e interaccionará con la vaguada en niveles altos de la atmósfera, propiciando chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante el período de pronóstico, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Hasta -5 grados en CDMX

La capital del país amanecerá con ambiente frío a muy frío, especialmente en las primeras horas de la mañana, debido a la presencia del Frente Frío número 29 y la masa de aire polar asociada, que mantienen las temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Protección Civil de la CDMX, todas las alcaldías presentarán mínimas que rondarán entre 5 °C y 8 °C durante la madrugada y primeras horas del día, con posibilidad de bancos de niebla.

Las zonas más frías se encuentran en las demarcaciones del sur y poniente de la ciudad, incluyendo Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, donde se esperan las temperaturas más bajas, alrededor de 5 °C al amanecer.

Ante esta situación, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantuvo activadas alertas naranja y amarilla por bajas temperaturas en gran parte de la capital, lo que significa condiciones más severas de frío durante la madrugada y mañana, especialmente en zonas altas.

Durante el transcurso del día, se espera que el clima se torne algo más templado con máximas de entre 20 °C y 22 °C, aunque la sensación de frío persistirá al amanecer.

Además, existe la posibilidad de lloviznas aisladas y cielo de medio nublado a nublado en el Valle de México.

¿Qué es un frente frío?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.