Gina Jaramillo sana el duelo desde la herbolaria

Con Mamina y su aprendiz de botánica

La autora presenta un libro que honra la figura de la abuela, recupera saberes ancestrales y propone reconciliarse con la naturaleza

Por Arturo Arellano

En un mundo cada vez más digital, Gina Jaramillo apuesta por volver a las raíces. Su nuevo libro Mamina y su aprendiz de botánica, ilustrado por Alejandro Magallanes, es un homenaje entrañable a la figura de la abuela, a los saberes ancestrales y al vínculo inquebrantable entre generaciones. A través de la mirada de una niña, la autora explora el duelo por la pérdida de un ser querido y la manera en que las plantas pueden convertirse en refugio, memoria y acompañamiento.

Pensado para mamás y papás que disfrutan leer con sus hijas e hijos, el libro también dialoga con quienes atraviesan un proceso de duelo o se sienten llamados a reconectar con el conocimiento ancestral y la naturaleza. “Es una cuestión que culturalmente se nos ha dado desde el lugar amoroso, cálido y hasta festivo”, explica Jaramillo sobre la figura de la abuela en México y América Latina. “Mamina es un cuento más introspectivo, más pausado, cuando la abuela, que es una figura central en nuestras culturas, ocupa la mayor parte del espacio. Es una abuela particular, una que trabaja, que está al frente de la casa, que en el tema de los cuidados se encarga de más y, además, es una abuela que representa a muchas mujeres en Latinoamérica”, señala en entrevista para DIARIO IMAGEN.

En la historia, Mamina cura a través de las plantas y se mantiene cerca de su comunidad, especialmente de su nieta, desde cuya voz se narra el libro. “Hay una parte que se vincula con la amistad en la tercera edad que es importantísima, una verdad de la vida adulta en que nos alejamos de nuestras personas amadas, pero Mamina no; ella está cerca de su gente querida, sobre todo de su nieta. Entonces la historia se cuenta desde la mirada de la nieta”, detalla la autora.

La obra también cuestiona el abandono que viven muchas personas mayores. “Sobre todo en México, el abandono en la edad adulta es muy amplio y cruel, pero el libro nos invita a esta reflexión desde lo familiar: poner a nuestros adultos mayores en los lugares centrales y ver la botánica como una posibilidad de acompañamiento. Lo que implica cuidar una planta, tomar un tecito de manzanilla, los queiqueadores de papa… son saberes prehispánicos que pasan de generación en generación”, explica. Y agrega: “Es una invitación a que no lo perdamos, que lo estudiemos y le preguntemos a nuestros abuelos si aún tenemos la suerte de tenerlos”.

Un duelo personalconvertido en cuento

Mamina y su aprendiz de botánica nació de una investigación más amplia sobre botánica que Jaramillo prepara paralelamente. “Surge en medio de la investigación de un libro muy grande que es de botánica; es algo que me fascina, me atrae y que respeto mucho. En este mundo tan globalizado es importantísimo entender que nuestra relación con la naturaleza debe ser más igualitaria y horizontal”, comenta.

En ese proceso, la figura de su propia abuela se hizo presente. “Estaba en investigación para ese libro y vino a mi mente Mamina, que es mi abuela; venía en mensajes ocultos, comentarios en plantas y me di cuenta de que tenía mal acomodada esa pérdida”, confiesa. El cuento le permitió procesar ese duelo y, al mismo tiempo, compartir con las nuevas generaciones parte del legado de su familia.

Por tratarse de un libro ilustrado, la selección de plantas fue muy cuidadosa. “Para Mamina hubo una reducción de ciertas plantas. Me ayudó mi mamá y verificamos datos, pero principalmente mi mamá me acompañó en esta selección. Al final del libro hay un glosario breve que es una llave para que abran el armario de la herbolaria”, cuenta.

La fascinación por el pericón atraviesa su memoria familiar y el libro mismo. “En mi familia hay fascinación por el té de pericón. Recuerdo a mi abuela, a mi madre y ahora yo, todo con el pericón, que además es una flor divina, amarilla, preciosa, mexicana, que tiene un legado a nivel culinario y médico. Es algo muy presente en mi familia y está registrada en el Códice de la Cruz Badiano como una de las flores de Tláloc. Es la planta que siempre me ha cuidado y sana cualquier mal físico, sentimental; es insecticida. Cuando descubrí lo fantástico de esta planta, me enamoré”, relata.

Ilustraciones quedialogan con la memoria

Para dar vida visual a la historia, Jaramillo invitó al reconocido diseñador e ilustrador Alejandro Magallanes. “Participa Alejandro Magallanes con las ilustraciones, es un sueño hecho realidad. Seguramente cuando escuchan su nombre lo conocen y, si no, lo googleas, ves sus ilustraciones y las identificas, como en los carteles del Vive Latino”, dice entre risas.

“Somos amigos, pero eso no significa que le iba a gustar mi historia. Pero le gustó y fue un proceso muy hermoso; él se dijo identificado con Mamina. Si bien el personaje de Mamina lo hicimos juntos —le compartí registro fotográfico—, fuera de eso no podía decirle más al maestro. Él es maravilloso: hay tinta, hay acrílico, hay prisma color, una cantidad robusta de técnicas aplicadas al libro”, describe.

Aunque el libro está inspirado “cien por ciento” en su abuela, Jaramillo aclara que también hay ficción y rasgos que dialogan con la realidad social. “El libro está inspirado cien por ciento en mi abuela, pero también hay ficción, particularidades que son verdades en la sociedad”, apunta.

Con el paso de las presentaciones, la autora ha descubierto que su público va mucho más allá de las infancias. “Ha sido un camino enriquecedor, porque desde su génesis estuvo pensado para infancias, pero con el paso de las presentaciones se nos ha llenado de gente mayor. Entonces es para todas las edades”, celebra.

Con Mamina y su aprendiz de botánica, se pone sobre la mesa una conversación urgente: cómo honrar a quienes nos anteceden, cómo cuidar la naturaleza que nos sostiene y cómo acompañar, desde la ternura y el conocimiento, los duelos que atraviesan a las familias. El libro ya está disponible en todas las librerías de prestigio.