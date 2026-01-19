GUILLOTINA romperá el silencio con nueva música

Tras algunos años de ausencia

Rompe el silencio será su primer sencillo oficial desde el 2007 y se estrenará en plataformas a partir del 30 de enero

“Hey yeah, ahogaste el fuego. Hey ohh, dejaste el juego. Tan lejos por tanto tiempo éste es el momento, rompe el silencio”

Tras la noticia de su regreso a los escenarios con Guillotina, Manuel Suárez, Alejandro Charpenell y El Manco se encuentran más que listos para dar a conocer su nueva música. Para ello, el próximo 30 de enero el poderoso trío lanzará la canción Rompe el silencio, como preámbulo a su retorno a los escenarios, que se dará el próximo 14 de mayo en el Teatro Metropólitan.

Fiel a su estilo inconfundible, Guillotina plasma en Rompe el silencio su toque rockero, enérgico y contundente, pero lo hace con una sonoridad actual y sin concesiones. Con este tema se apoderarán del alma de sus fieles seguidores, quienes ya estaban ansiosos por tener buenas noticias de su banda, al mismo tiempo que abren la puerta a nuevas audiencias que conectan con su fuerza y vigencia. Un regreso musical que seguramente dará mucho de qué hablar.

Formados en 1993 e influenciados por la escena grunge, el trío se erigió como una propuesta innovadora dentro de la escena musical de México; en la que se colocaron como una de las bandas más importantes. Con su disco debut homónimo, lanzado en 1994 y producido por Jack Endino (Nirvana, Soundgarden, Mudhoney) comenzaron su exitoso recorrido. Este material les abrió las puertas para presentarse en otras latitudes, como Estados Unidos y Europa.

Para 1996, dieron vida al disco Rock Mata Pop, que los consolidó como banda y que se convirtió con el paso del tiempo en pieza de culto. Posteriormente, tras romper relación con su entonces disquera, Warner Music, Guillotina lanzó de manera independiente su tercera producción, que llevo por título Mientras El Resto Sigue (1998), marcando un hito en la autogestión del rock mexicano. A éste le siguieron eRre O Ce Ka (2000), Provocando al Personal (2002), Volumen (2004), Dispara (2007) y Voltaje (2009) en los que continuó la búsqueda insaciable de sonidos más crudos e introspectivos.

Con más de tres décadas de historia y un legado que permanece intacto, Guillotina reafirma la fuerza del rock mexicano para resistir y reinventarse desde sus raíces. Ahora, en este 2026 y tras unos años de ausencia, la banda vuelve a resonar con toda su potencia y actitud. Y como para muestra sirve un botón, Rompe el silencio será su aclamado regreso a la escena musical, y con ello se embarcarán en una nueva etapa en la que, para beneplácito de muchos, los volverán a ver en vivo el próximo 14 de mayo. Y qué mejor marco para este show que las instalaciones del Teatro Metropólitan.