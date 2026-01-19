En 2025 se logró récord de recaudación con 487, 446 mdp más en 2024: Sheinbaum

Combate a la evasión fiscal

En este año se proyecta recaudar 6.4 billones de pesos: Hacienda

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, sin aumentar impuestos y por combatir la evasión fiscal, en 2025 se alcanzó récord de recaudación con 487 mil 446 millones de pesos (mdp) más, respecto a 2024, lo que significó un aumento histórico de 4.8 por ciento en términos reales. Además, recordó que en 2026 se proyecta recaudar 496 mil 309 mdp más que el año pasado.

“¿Cómo lo vamos a recaudar? Hay dos áreas de oportunidad, como se dice, donde todavía creemos que hay mucha fuga de recursos que no se pagan al erario, en pocas palabras que están haciendo corrupción, porque hay quien hace corrupción de fuera, no sólo es un asunto del Gobierno, quien no pague impuestos es una forma de corrupción.

“Entonces, ¿a dónde va orientar sus esfuerzos el SAT? A factureras, todavía hay personas que compran facturas o que se dedican a hacer facturas, a través de empresas que en realidad no producen nada, pero que producen facturas y con eso evitan pagar el IVA o pagar el IEPS o pagar alguno de los impuestos, o el ISR. Y la otra, todavía hay oportunidad en aduanas también, son las dos áreas en donde se va a concentrar el SAT”, detalló en la conferencia matutina.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que el ingreso adicional que se recibió son buenas noticias para el país, ya que se destinan a los Programas para el Bienestar, a obras públicas, salud y educación principalmente. Además, resaltó que la recaudación ha incrementado desde 2019.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, detalló que para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil mdp, un aumento en términos reales de 4.6 por ciento y además se implementarán “Mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditoría”, documento publicado el 5 de enero, que establece que:

En caso de incumplimiento con el pago de impuestos, se realizará únicamente una auditoría por contribuyente.

Solo se requerirá una muestra de las partidas sujetas a revisión y no el 100% de la información.

Se garantizará la misma aplicación de criterios en cualquier oficina del SAT del país respecto a procedimientos de fiscalización.

Los tiempos de devolución para personas se realizarán en promedio en 5 días hábiles, y para empresas en 30 días hábiles. El plazo legal es de 40 días hábiles.

Además, dispone que se auditará a aquellos contribuyentes que: celebren operaciones con factureras o nomineras, presenten pérdidas fiscales recurrentes, simulen o apliquen ilegalmente deducciones, obtengan ingresos que no son los declarados, abusen de estímulos fiscales, presenten inconsistencias entre lo que importan y lo que venden.

De la misma manera, se revisará a quienes importen productos con precios por debajo del mercado, e incumplan con regulaciones o restricciones no arancelarias, no paguen retenciones por sus empleados, realicen operaciones a través de paraísos fiscales, soliciten devoluciones improcedentes y paguen menos impuestos en tasa efectiva comparado con su sector.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, explicó que la recaudación de 6.045 billones de pesos (bdp) en 2025 representó un cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 101.6 por ciento, con una recaudación de 93 mil 803 millones de pesos más.

Agregó que la recaudación de comercio exterior en aduanas, de enero a diciembre de 2025, representó el 27.1 por ciento de los ingresos tributarios netos, y en relación con 2024, se recaudaron 246 mil mdp más; es decir, un aumento de 16 por ciento en términos reales.

Plan de justicia social y laboral para jornaleros de San Quintín

En otro tema, el plan para los jornaleros de la región de San Quintín, Baja California, tiene que ver con justicia social y laboral, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En la mañanera de este lunes, a pregunta expresa en torno a la situación de esos trabajadores del campo, la mandataria federal remarcó que si bien se han dado avances en sus condiciones, aún existen empresas que no contratan de manera formal a los jornaleros, y se dan contrataciones “a destajo” donde cubren jornadas de más de ocho horas diarias.

Recordó que se trabaja en el plan de justicia para esta región desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, al igual que destacó que la lucha de los jornaleros de San Quintín es histórica.

En su edición impresa de este lunes, La Jornada publicó que la mayoría de los ranchos contratan a los jornaleros de la región de San Quintín a destajo, bajo el esquema “saliendo y pagando”, sin prestaciones ni seguridad social, denunció Venustiano Hernández, uno de líderes del movimiento laboral de la región, durante el cual empleados protestaron en 2015 por las pésimas condiciones de trabajo en el sur de Baja California.

Al respecto, la mandataria sostuvo que como parte de las acciones en favor de ese sector se procurará que tengan acceso a la seguridad social, construcción de hospitales y escuelas —primaria hasta media superior—, vivienda, guarderías, entre otros.

CSP explica presencia de avión Hércules de EU

Sobre el aterrizaje de la aeronave militar Lockheed Martin C-130J Hércules de Estados Unidos en Toluca, La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que esto no implicó la autorización del Senado de la República, y que fue autorizado desde octubre de 2025 por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Explicó que no ingresaron tropas militares estadounidenses y que, al contrario, un grupo de la Secretaría de Seguridad federal abordaron la aeronave para acudir a Estados Unidos para una capacitación y tareas logísticas.

Durante su conferencia, la Mandataria explicó que, debido a que no se trató del despliegue de personal militar estadounidense, no era necesaria una consulta.»No tendría que haberse consultado (al Senado), no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos. Es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación», señaló.

Sheinbaum precisó que este tipo de operaciones no son excepcionales, ya que aeronaves de este tipo han ingresado en otras ocasiones al país bajo acuerdos previamente establecidos entre ambos gobiernos.

“Ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al aeropuerto de Toluca; tuvieron sus motivos, pero no es algo excepcional, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”, explicó.