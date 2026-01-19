Clara Brugada pone en marcha programa para identificar fugas de gas

“Detector que Salva”

Entrega 10 mil dispositivos en unidades habitacionales de la CDMX

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del programa “Detector que Salva”, una estrategia de prevención impulsada a partir de los accidentes provocados por fugas de gas que, en promedio, se registran 11 todos los días en la Ciudad de México.

“Podemos evitar las tragedias si todos prevenimos; la prevención es nuestra fuerza”, afirmó la mandataria capitalina desde la alcaldía Coyoacán.

Subrayó que la coordinación entre gobiernos es fundamental para servir a la población y evitar tragedias, al recordar que tan sólo en la Ciudad de México se atienden alrededor de 4 mil incidentes anuales relacionados con fugas de gas, lo que representa un promedio de 11 eventos diarios.

El programa inicia con la entrega gratuita de 10 mil detectores en unidades habitacionales, dispositivos que monitorean de manera permanente el aire en espacios cerrados mediante sensores que analizan su composición y detectan cambios anormales antes de que se conviertan en riesgos mayores.

La mandataria capitalina explicó que estos detectores permiten prevenir tres peligros principales: explosiones o incendios por acumulación de gases inflamables, intoxicaciones por monóxido de carbono, y casos de asfixia por disminución de oxígeno.

Clara Brugada destacó que “Detector que Salva” forma parte de una política integral de protección civil basada en la prevención, la información y la capacitación de la población.

Aseveró que la prevención es una responsabilidad compartida entre gobierno y ciudadanía, por lo que instruyó a la dependencia de Protección Civil, al Heroico Cuerpo de Bomberos y alcaldías a reforzar acciones de difusión, talleres y preparación comunitaria. En este sentido, llamó a tener la capacitación como una prioridad para saber cómo actuar ante situaciones de riesgo.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, destacó que la capital es una ciudad solidaria que sabe resolver sus problemas a partir del conocimiento compartido, donde una tarea muy importante es reforzar la gestión de riesgos, la protección civil y proteger la vida de quienes la habitan, particularmente de quienes viven en unidades habitacionales, quienes representan alrededor del 40 por ciento de la población.

Además, señaló que se va a reforzar la cultura de la prevención de la manera más universal posible, incluyendo la atención a las instalaciones de gas en viviendas de la ciudad.

“El crédito de mejoramiento de vivienda, todo el trabajo de producción de nueva vivienda, todas las tareas de la Comisión para la Reconstrucción, siempre incluirán un refuerzo en la seguridad de las instalaciones de gas para asegurar que estén en buen estado, que estén ventiladas, que no haya calentadores encerrados y que haya alarmas que nos anuncien que pueda haber una fuga para que llevemos a cero el riesgo de tener explosiones de gas”, explicó.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, afirmó que para evitar este tipo de incidentes es de vital importancia promover que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con un plan familiar de protección civil.

“Acabamos de entregar 800 planes familiares en esta unidad habitacional y también les acabamos de entregar esto que va a permitir saber cómo atender mejor y cómo usar mejor el detector de gas y humo que se les va a entregar”, mencionó.

Señaló que el programa de dotación de detectores de humo y gas, significa un gran paso para la integración de un kit de prevención de incendios en el hogar, y explicó que consiste en tener en casa su detector, así como un extintor y saberlo utilizar correctamente por medio de la capacitación que se les dará.

“Significa y permite una rápida y oportuna reacción en caso de que los detectores se activen, dando una señal de alerta y de alarma que permite que los habitantes puedan evacuar rápidamente el inmueble o realizar las medidas de control como la extinción del fuego, el cierre de las llaves de paso del combustible, la ventilación del área, no olvidando nunca avisar a los servicios de emergencia mediante el llamado al número 911”, explicó la funcionaria.

Asimismo, afirmó que la instrucción de la Jefa de Gobierno es trabajar en un plan de prevención con las unidades habitacionales para evitar todo tipo de incidentes y desastres lo que significa sumar esfuerzos no solamente gobierno central y alcaldías, sino también ciudadanos para que tengan una vivienda segura.

Urzúa Venegas recomendó instalar los detectores en cada nivel de la casa o departamento y colocarlos dentro y fuera de las habitaciones, en los corredores y pasillos.

“Ahí es donde tienen que ubicar el detector. Si ustedes lo localizan en el techo, debe estar centrado y no pegado a la pared. Si lo colocan en la pared, debe estar a 10 o 20 centímetros del techo. Evitar colocarlos dentro de las cocinas o cerca de los baños porque los humos y los vapores pueden activar este detector generando una falsa alarma. Y para detectar fuga de gas proveniente de la cocina el detector debe estar fuera, pero en proximidad”, detalló la secretaria.

Por su parte, la subsecretaria de Atención a Unidades Habitacionales, de la Secretaría de Vivienda, Guadalupe Chávez, mostró a vecinas y vecinos el dispositivo detector de fugas de gas y el sonido que emite.

“Escuchen la alarma que los salva. Así de rápido. Detectó el gas y esto van a escuchar en sus casas. El detector que los salva”, indicó durante una demostración. Lo que la gente tiene que hacer, añadió, es no prender la luz, abrir ventanas y puertas, salir de la vivienda y llamar al 911 y con ello se salvan vidas.

El alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, reconoció el respaldo y liderazgo de la Jefa de Gobierno al impulsar acciones de prevención que protegen la vida y la integridad de las familias capitalinas. Respecto al programa “Detector que Salva”, subrayó que permitirá a miles de familias, principalmente en unidades habitacionales, contar con un dispositivo que detecta oportunamente fugas de gas y emite alertas sonoras para prevenir accidentes.