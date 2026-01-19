Gobierno capitalino retira más de 50 mil vapeadores y cigarros de la vía pública

Operativos en Centro Histórico

El Gobierno de la Ciudad de México, garantizó el retiro de vapeadores de la vía pública, tras ejecutar un operativo exitoso en donde se decomisaron 50 mil 376 vapeadores, con el fin de hacer un espacio público accesible para todas y todos, así como salvaguardar el bienestar de las y los ciudadanos.

“Entiendo que un disparo de estos vapeadores equivale a cuatro cajetillas de cigarro en cuanto al contenido de nicotina. Imagínense ustedes lo que significa para la salud. (…) Se recuperan más de 50 mil vapeadores, que hace el gobierno de la ciudad en estas tareas de recuperación del Centro Histórico, mercancía que está prohibida por, como hemos dicho, todas las implicaciones que se tienen”, expresó la Jefa de Gobierno.

En el evento donde se presentaron las mercancías aseguradas, realizado a un costado de la Plaza de la Constitución, la mandataria capitalina añadió que estas acciones se suman a 24 mil 572 retiros de mercancía ilegal, misma que eran vendidas en calles del Centro Histórico; esto como parte de un proyecto que contempla la disminución y eliminación de la venta de productos ilegales en la zona.

“Esto también significa un mensaje claro; de que el Centro Histórico debe estar libre de mercancía ilegal. (…) Hemos retirado mercancía a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Finanzas de la ciudad, también a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un conjunto de operativos que han evitado que llegue mercancía ilegal al Centro Histórico”, detalló.

Brugada Molina reiteró que estas acciones forman parte de un proyecto que contempla la recuperación del Centro Histórico, con el fin de hacer un espacio accesible para visitantes nacionales y extranjeros, así como para las y los habitantes de la ciudad.

“Nos permite hablar de esta gran recuperación de las calles, de la vía pública por parte del Gobierno de la Ciudad, en especial de la Secretaría de Gobierno y del área de la subsecretaría que atiende todo el reordenamiento en vía pública”, dijo.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, destacó que por instrucciones de la Jefa de Gobierno, la Subsecretaría de Reordenamiento, a través de un operativo, decomisó 50 mil 376 vapeadores y cigarros electrónicos, tras el levantamiento de un puesto semifijo y una bodega, ubicada en la Calle de Peña y Peña, en el centro de la Ciudad de México, el pasado 9 de enero; mismos que fueron entregados a la Agencia de Protección Sanitaria (AGEPSA) federal, para su destrucción.

Explicó que por el precio de entre 150 y 200 pesos mexicanos de cada uno de estos dispositivos, se retiraron aproximadamente 10 millones de pesos en mercancía, y detalló que se detuvo a un masculino de 26 años que tenía a su disposición dos armas y marihuana, la cual fue remitida al Ministerio Público.

“Quiero hacer un llamado a todos los comerciantes en vía pública del Centro Histórico. Primero, a que no vendan este tipo de artículos. Segundo, que tampoco vendan ningún tipo de mercancía prohibida, contrabando, mercancía que pudo haber sido robada (…) no vamos a permitir que se venda este tipo de mercancía”, aseguró.

La secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, Nadine Gasman Zylbermann, aseguró que la modificación a la Ley General de Salud establece un marco claro frente a los cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos, misma que se coloca como una herramienta legal para actuar y proteger la salud de la población.

«La ley define ahora estos productos como dispositivos que vaporizan sustancias tóxicas, con o sin nicotina, que son inhaladas directamente por personas consumidoras; esto es importante decirlo con claridad, no se trata de vapor inocuo, se trata de sustancias dañinas que entran al organismo», aseveró Gasman Zylbermann.

La titular de la dependencia sanitaria subrayó que estos dispositivos generan adicción, como principalmente los que tienen contenido de nicotina, mismos que son engañosos por sus sabores y presentaciones, lo cual minimiza el riesgo que representan y afectan de manera muy especial a niños, niñas y adolescentes porque interfieren con su desarrollo neurológico y facilitan el inicio temprano de otras adicciones.

Asimismo, reiteró que estos productos contienen sustancias tóxicas y compuestos carcinógenos que no tienen autorización sanitaria y representan un riesgo grave para la salud; de los cuales no hay evidencia científica que respalde que son una alternativa segura al consumo de tabaco.

Gasman Zylbermann expuso que en México más de 14 millones de personas, equivalente al 15 por ciento de la población, fuman actualmente; otros 14 millones quedan expuestas involuntariamente al humo del tabaco; y 12 millones han usado alguna vez un cigarrillo electrónico.

Además, subrayó que cada año el tabaco provoca 63 mil muertes prematuras; mientras que los padecimientos respiratorios representan una de las principales cargas de enfermedad en el país con más de 12 millones de registros acumulados en 2025.

«La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, el EPOC como lo conocemos, está entre los principales causas de muerte por enfermedad respiratoria, y el cáncer de pulmón continúa siendo una de las principales causas de muerte por cáncer en México», alertó la titular de la dependencia sanitaria.

La secretaria de Salud local destacó el liderazgo de Brugada Molina como clave para impulsar una ciudad que produce salud y que coloca el bienestar de las personas en el centro de la acción pública.

La fiscal general de justicia, Bertha Alcalde Luján, señaló que dicha reforma a la Ley General de Salud, no criminaliza a las personas, no persigue a las y los ciudadanos, ni busca penalizar el consumo individual, pero sí prohíbe el negocio, lucro y comercialización de estos dispositivos que generan daños comprobables a la salud, especialmente de niñas, niños y adolescentes.

“El Estado tiene la obligación de actuar. Retirar vapeadores de la vía pública no es solo un acto simbólico o aislado, es una acción preventiva que busca reducir su disponibilidad, evitar su normalización y cerrar espacios a mercados que se aprovechan de vacíos regulatorios para lucrar con el daño. Es una política que pone en el centro el interés superior de la niñez y el derecho a la salud”, expresó.

Alcalde Luján, reiteró el compromiso de la fiscalía local con la iniciativa federal de trabajar coordinadamente para coadyuvar en todas las investigaciones que se desarrollen, de actuar con estricto apego a la ley, de sumar esfuerzos con las autoridades federales y locales y de acompañar todas aquellas acciones que fortalezcan la salud pública, la legalidad y la seguridad de nuestra ciudad.

Finalmente, el comisionado de Salud Mental y Adicciones, Francisco José Gutiérrez Rodríguez, expresó que el gobierno no puede ser cómplice silencioso de este tipo de problemas sociales, por ello, felicitó esta iniciativa por dejar claro el mensaje de “no al consumo, distribución, comercialización y lucro de este tipo de sustancias psicoactivas”.