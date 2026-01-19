El IMSS sigue en crecimiento y vive el mejor momento de la seguridad social: Zoé Robledo

A 83 años de su fundación

Destacó la incorporación de jornaleros agrícolas y afiliación de familiares de trabajadores en el extranjero

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, afirmó que a 83 años de su fundación el Seguro Social sigue en crecimiento en materia de infraestructura, personal y atiende el llamado de brindar seguridad social a otros sectores de la población: casi 400 mil trabajadores independientes, jornaleros agrícolas del campo y familiares de trabajadores que viven en Estados Unidos.

En el marco de esta conmemoración, autoridades, representantes sindicales, directivos y trabajadores de la institución llevaron a cabo una ceremonia cívica en las oficinas centrales del Instituto, donde se realizó el izamiento de la bandera de México con participación de banda de guerra, se develó el logo del 83 aniversario y se entonó el himno del Seguro Social a cargo de la Orquesta IMSS Independencia.

Zoé Robledo destacó que se vive el mejor momento del Seguro Social y de la seguridad social como una institución que a las y los mexicanos brinda atención médica, así como otros derechos que consagra la Constitución.

Indicó que en los 36 años previos a la llegada de los gobiernos de la Cuarta Transformación, el Instituto solo creció en 4 mil 300 camas y este indicador por derechohabiente disminuyó de manera dramática; “afortunadamente desde el año 2019 volvimos a crecer y ese rumbo al porvenir significa el rumbo al crecimiento y al fortalecimiento de lo público”.

Dijo que en los últimos siete años el Seguro Social ha crecido en cinco mil camas y la proyección de este incremento hacia 2030 es aumentar en más del doble de lo que se hizo en seis sexenios anteriores. “Así es como podemos ver que a pesar de fenómenos meteorológicos, sismos, huracanes, incluso crisis económicas, periodos de abandono y pandemias, nada dañó más al IMSS que el periodo privatizador”.

El director general del IMSS resaltó que son tiempos de transformación, de sostener y fortalecer lo público, en los que se requiere más y mayor infraestructura hospitalaria y de primer nivel para mejorar los servicios; “Un IMSS que pensó, imaginó y ya empieza a operar los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil de prestación directa y que no es ajeno a los procesos tecnológicos de innovación médica que están ocurriendo en el mundo porque queremos y seguiremos siendo vanguardia”, aseguró.

Zoé Robledo refirió que a 83 años de su creación, el Seguro Social reafirma su compromiso con la atención médica, la seguridad social y el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos, así como con el fortalecimiento de su infraestructura, su personal y su vocación de servicio.

“Este es el IMSS que surgió de una aspiración del pueblo de México de justicia social, que convirtió una idea en una institución de seguridad y también de solidaridad social, un IMSS que sigue siendo y estamos seguros que será durante muchos años más, uno de los pilares más sólidos del Estado mexicano para redistribuir la riqueza”, enfatizó.

Por su parte, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, destacó que hace 83 años el país vivió un día histórico por la creación de una institución con un modelo muy particular como prestadora de servicios y que cumplió diversas funciones no solamente como una aseguradora, sino de brindar seguridad social a las y los mexicanos.

Destacó que durante los últimos siete años se ha impulsado una política social diferente “que nosotros como Sindicato vemos con mucho agrado y con enorme satisfacción nos sentimos privilegiados de ser parte de esta evolución del Instituto”.

Olivos Hernández dijo que nuestro país no puede concebirse sin el Seguro Social, por ello el reto es fortalecer a la institución y en el proceso de universalización que la Presidenta de México ha convocado a todas y a todos a participar, tener la certeza de que 83 años de exitosos resultados que el IMSS le ha dado al país, lo coloca a la vanguardia como uno de los pilares fundamentales de esa universalización.