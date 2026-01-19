Realiza Clínica Hospital Poza Rica del ISSSTE jornada quirúrgica de catarata

En beneficio de 109 derechohabientes

La Clínica Hospital (CH) “Poza Rica”, en Veracruz, adscrita al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, realizó con éxito una jornada quirúrgica de catarata durante dos días, mediante la cual 109 derechohabientes recuperaron la vista.

El titular de la Subdelegación Médica del ISSSTE en la entidad, Daniel Vargas Santes, subrayó que la jornada médica, la cual se llevó a cabo en diciembre, se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas, impulsada por el director general, para disminuir las cirugías pendientes.

“Estas acciones forman parte de las iniciativas nacionales del ISSSTE orientadas a ofrecer servicios oportunos, cálidos y con altos estándares de calidad. (…) A través de la colocación de una lente intraocular (LIO) los pacientes recuperan la visión, autonomía y calidad de vida”, indicó.

Por su parte, el director de la CH “Poza Rica”, Fernando Espinoza Gómez, destacó que los procedimientos quirúrgicos se llevaron a cabo sin complicaciones post operatorias para los derechohabientes, lo que permite una recuperación rápida y sin contratiempos.

Finalmente, el subdelegado de Administración en la entidad, Tomás Jiménez Zárate, reconoció que estas acciones reafirman el compromiso del ISSSTE para acercar soluciones médicas efectivas a la población y continuar avanzando en la transformación del sistema de salud.

En el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso para otorgar servicios médicos oportunos a la derechohabiencia.