Año del imperialismo

Aunque Pese Salvador Martínez G.

El primer año de gobierno de Donald Trump ha significado un terremoto geopolítico, comercial y económico para el mundo entero.

Su administración, iniciada el pasado 20 de enero de 2025, desató una ofensiva antimigratoria contra América Latina y en especial México, además de atentar con imposiciones arancelarias al libre comercio.

Trump llevó a Estados Unidos a imponer las tasas arancelarias más altas desde la década de 1930 y desató volatilidad en los mercados y represalias de socios como China y la Unión Europea. Su política comercial se volvió impredecible, utilizada también como presión política, como lo hace ahora ante naciones europeas en sus ambiciones por apoderarse de Groenlandia.

Entre el sinnúmero de acciones contra el multilateralismo, Trump ejecutó un desmantelamiento sistemático del orden establecido con la retirada del Acuerdo de París, debilitamiento de la OMC, su salida de la CEPAL y otras organizaciones regionales y mundiales.

En tan sólo 12 meses, Trump cambió todo el panorama mundial con sus agresivas políticas, sin lograr cumplir con su ofrecimiento de acabar con la guerra de Ucrania, ni tampoco pacificar Palestina, donde impuso un “acuerdo de paz” en el que las acciones bélicas se mantienen y el genocidio continuó.

El triunfalismo sin logros es la retórica trumpiana, con un precario equilibrio en las relaciones con Rusia y China y una fractura interna en la Unión americana, donde sufre de un deterioro a su popularidad, riesgos de derrota para su partido Republicano en las elecciones intermedias de este año y la amenaza de ser enjuiciado por sus relaciones cercanas con el pedófilo Epstein.

En síntesis, el primer año ha roto el orden internacional liberal y, con el actual conflicto provocado por Washington en Irak, puede ser la antesala del terror de una Tercera Guerra Mundial. ¡Cuidado!

Susurros

En todo el país y en especial en la Ciudad de México, la extorsión ha sido el delito que más ha crecido en el último año. En 2025 se registraron 8 mil 825 extorsiones e intentos de extorsión, pese a la ley general para combatir este delito aprobada en el congreso a finales del año anterior.

El número de reportes de personas que pidieron ayuda a la línea 089, de acuerdo al registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ascendió a 119 mil tan sólo en el segundo semestre del 2025.

La extorsión se convierte así en el delito más persistente y creciente que afecta a la sociedad nacional, sin que hasta el momento existan mecanismos eficientes que la defiendan. El delito afecta tanto comercios, industrias, comercialización agropecuaria y ciudadanía. Nadie se escapa. ¿Hasta cuándo?

salvadormartinez@visionmx.com

@salvador_mtz