Brote de sarampión se extiende en las 32 entidades

Casos acumulados superan los 7 mil 130

Chihuahua concentra la mayoría de contagios, seguido por Jalisco y Chiapas, confirma Salud federal

En México ya se reportan casos del brote de sarampión en prácticamente las 32 entidades, luego del reporte del primer caso de esta enfermedad en Puebla, con lo que a la fecha se acumulan 7 mil 131 contagios y 24 defunciones en México, de acuerdo a registros de la Secretaría de Salud federal. Del total de casos de sarampión en México, 4 mil 495 se encuentran en el estado de Chihuahua. En la Ciudad de México hay 78 casos de sarampión mientras que en el Estado de México, 16. En las 24 horas previas al último corte, se registraron 78 nuevos casos en distintas entidades.

El grupo más afectado es el de menores de un año, con 42,40 casos por cada 100,000 habitantes; le siguen los grupos de uno a cuatro y de cinco a nueve años. La población infantil de seis meses a nueve años, y los adultos hasta 49 años sin esquema completo, son los grupos más susceptibles de infección.

Aunque la mayoría de los casos se presentan en niños, adultos sin esquema completo de vacunación también pueden contagiarse, por lo que las autoridades hacen un llamado a reforzar la prevención en todos los grupos de edad.

Las autoridades estatales y federales insisten en la importancia de recuperar la cobertura nacional de vacunación, ya que el rezago podría activar nuevos casos en estados con baja actividad. Por ello, 2026 será clave para proteger a la población y evitar que la enfermedad se propague.

Estados con más casos de Sarampión en México

Chihuahua: 4 mil 495 casos

Jalisco: 1, 020 casos

Chiapas: 430 casos

Michoacán: 261 casos

Guerero: 248 casos

Sonora: 114 casos

Sinaloa: 129 casos

México podría perder en febrero su certificación

Ante este panorma, nuestro país podría perder en febrero su certificación como país libre de sarampión, la cual fue otorgada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016, alertó la directora Programa de Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) de la Secretaría de Salud de México, Samantha Gaertner.

Por su parte, la Comisión Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el Monitoreo y Reverificación para la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita invitó a Estados Unidos y México a reunirse de manera virtual el 13 de abril de 2026, para revisar su estado de eliminación del sarampión.

La reunión se producirá tras los brotes de sarampión reportados en Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2025, y en México a partir del 1 de febrero de 2025.

De acuerdo con el Marco Regional para la Sostenibilidad y Reverificación de la Eliminación del Sarampión, la Rubéola y el Síndrome de Rubéola Congénita en las Américas, la Comisión se reúne anualmente, pero también puede convocarse en otras ocasiones según sea necesario para cumplir con su mandato.

La fecha de la reunión se ha establecido para dar a las autoridades nacionales de salud y a los comités nacionales de sostenibilidad, el tiempo suficiente para preparar informes completos, incluyendo descripciones y análisis con evidencia epidemiológica y de laboratorio detallada, para la revisión por parte de la Comisión.

La RVC es una comisión técnica independiente que reporta directamente al Director de la OPS; su mandato es monitorear y verificar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita en los Estados Miembros de la OPS, así como evaluar el reestablecimiento de la transmisión endémica, definida como una cadena de transmisión del virus del sarampión del mismo genotipo y linaje que continúa de manera ininterrumpida durante 12 meses o más dentro de un área geográfica definida.

En el marco de su trabajo, la Comisión revisa los informes nacionales, datos epidemiológicos y de laboratorio, evidencia molecular y hallazgos de investigaciones de campo.

Los brotes de sarampión se propagan principalmente entre poblaciones no vacunadas, lo que subraya la importancia de mantener una cobertura de vacunación alta y homogénea, una vigilancia sólida y una respuesta rápida a los brotes en toda la región.

¿Cómo prevenir el sarampión?

Vacunación: es la forma más eficaz de prevenir el sarampión. Niños de 6 meses a 9 años, adolescentes y adultos de 10 a 49 años que no tengan un esquema completo deben acudir a su unidad de salud para recibir la vacuna.

Higiene básica: lavarse las manos con frecuencia y cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar (estornudo de etiqueta).

Uso de cubrebocas en espacios cerrados o concurridos: reduce el riesgo de contagio, especialmente en personas no vacunadas o con el sistema inmunológico débil.

. Evitar el contacto cercano con personas enfermas: si alguien en casa o en tu entorno tiene síntomas de sarampión, mantén distancia y refuerza la limpieza de superficies.