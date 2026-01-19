Egresada de la UAEMéx llevó la voz de las juventudes mexicanas a la COP 30

Marta Citlali Alejandro Campos explicó que su labor dentro de la COP 30 consistió en visibilizar las problemáticas y propuestas de solución de más de 2 500 jóvenes mexicanas y mexicanos ante la actual policrisis climática

Toluca, Méx.- Marta Citlali Alejandro Campos, egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), participó como representante de las juventudes mexicanas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 30), celebrada en Belém do Pará, Brasil.

La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) es el principal foro internacional sobre cambio climático, en el que participan más de 193 países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este espacio se debaten estrategias, compromisos y acciones frente a la crisis climática y los desafíos socioambientales globales.

Como representante juvenil de la Local Conference of Youth (LCOY) México 2025, Alejandro Campos explicó que su labor dentro de la COP 30 consistió en visibilizar las problemáticas y propuestas de solución de más de 2 500 jóvenes mexicanas y mexicanos ante la actual policrisis climática.

“Es fundamental que las juventudes participemos desde edades tempranas en este tipo de conferencias internacionales, ya que nuestra voz aporta propuestas innovadoras frente al cambio climático e invita a las personas negociadoras a replantear las formas de entender el mundo y construir un futuro digno”, señaló.

En este contexto, la participación de la universitaria incluyó la presentación de la declaratoria y el posicionamiento de las juventudes mexicanas en materia de cambio climático, destacando el papel clave que desempeñan frente a las decisiones y acciones que adoptan los gobiernos.

Asimismo, subrayó la falta de una representación juvenil efectiva en los espacios internacionales y regionales, que permita incidir de manera directa en la toma de decisiones relacionadas con la crisis climática. “Existe una carencia de representatividad real de las juventudes en estos espacios”, puntualizó.

Durante la conferencia también se presentaron las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de México, elaboradas en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Dicho documento incorporó de manera transversal las aportaciones de las juventudes a través de la LCOY México, con el objetivo de cumplir la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados centígrados, establecida en el Acuerdo de París, lo que marcó un hito a nivel nacional.

Finalmente, Marta Citlali Alejandro Campos exhortó a la comunidad universitaria a involucrarse de forma colectiva en estos espacios de participación e hizo un llamado a las instituciones —especialmente a las universidades— para visibilizar y respaldar a su estudiantado que forma parte de estas iniciativas, pese a los múltiples retos que enfrentan, ya que su participación también contribuye al fortalecimiento y proyección de la UAEMéx.