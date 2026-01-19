Amenazas, promesas y dinero, mucho dinero para aprobar la reforma electoral

Roberto Vizcaíno

El fin de semana fue tiempo de encuentros y negociaciones en lo oscurito. Amparados por el muy movido y mediático foco de temas internacionales y por la sorpresiva advertencia del gobierno de Donald Trump a sus líneas aéreas ante inesperadas operaciones militares en gran parte de México y por el reforzamiento del reclamo -arancelario e incluso militar- del mandatario de EU a sus socios europeos que se le oponen a la anexión de Groenlandia, los líderes, coordinadores parlamentarios y altos funcionarios del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscaron y conversaron con los no más de 5 dirigentes del PT y Verde en un intento de convencerlos para dejar atrás su oposición y parar sus críticas a la “ley Maduro” y dar su voto en el Senado y San Lázaro a la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador, y que es ahora retomado e impulsado con todo por su heredera la mandataria mexicana.

De acuerdo a esta agenda urgente y muy, muy discreta, totalmente en lo oscurito, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario César Yáñez; Ricardo Monreal y Adán Augusto López, líderes del oficialismo en el Congreso y Lázaro Cárdenas, asesor central de la mandataria, y otros de ese grupo cercanos a la Presidenta, se habrían reunido o conversado, directa o vía amigos comunes, con Jorge Emilio González y Manuel Velasco -y algunos de su grupo como Carlos Puente y Arturo Escobar– del Partido Verde, así como con Alberto Anaya y su círculo cercano, como el coordinador de diputados petistas Reginaldo Sandoval y Alejandro Yáñez González del PT.

El punto esencial de estos encuentros lo señaló el zacatecano Monreal, quien advirtió a la presidenta Sheinbaum y resto de los suyos, al indicar que sin los votos de senadores y diputados de PT y Verde la iniciativa de Reforma Electoral iba directo al rechazo.

Todo se reduce a números de legisladores y los porcentajes de sus bancadas y los requerimientos constitucionales de obtener al menos las dos terceras partes de senadores y diputados para aprobar la reforma electoral.

Hoy, los coordinadores de Morena en Senado y Diputados requieren de los votos de sus socios del PT y Verde.

En el Senado, Morena tiene 67 legisladores, Verde, 14 y PT 6 para sumar 87, mientras que PAN cuenta con 21, PRI con 13 y MC con 6 para sumar 40.

La aprobación de la “ley Maduro” requiere de 86 votos y si PT o Verde se oponen, no pasa.

En San Lázaro, Morena tiene 253 diputados, Verde, 62 y PT, 49, en total 364 legisladores, y requieren 335 votos para aprobar la electoral. Igual que en Senado, si PT o Verde o ambos no la aprueban, no pasa.

Por lo que han dicho sus líderes en las 2 cámaras ni PT ni Verde aprobarían esta reforma que desde que fue propuesta por AMLO en el Plan “A” tiene la intención de anular los pluris, disminuir a un tercio los presupuestos a partidos y desaparecer al INE y al Tribunal Electoral.

Los dos primeros puntos significarían la desaparición de PT y Verde. Por eso se oponen.

A fines de la semana, el senador Luis Melgar, del PV, dijo:

“No nos han tomado en cuenta en la elaboración de esta iniciativa… y la verdad es que nosotros en el Verde no vemos que beneficio tendría… no ayudaría a la democracia en México…

“Morena ganó con las actuales reglas en 2018 y 2024, ¿por qué quieren cambiarlas? ¿para mejorar qué? No vemos en dónde van a mejorar”, subrayó.

Pero quien de plano le dio la puntilla a este proyecto de reforma electoral de AMLO, o “ley Maduro” fue el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, quién reflexionó:

“Para que se entienda: nosotros (Morena, PT y Verde) estamos ahorita en el poder. Tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y ganamos por la vía electoral el Poder Judicial… ¿para qué queremos esta reforma? ¿habrá realmente necesidad de una reforma electoral si con lo que tenemos, tenemos los tres poderes?”, cuestionó en una conferencia de prensa.

Y es ahí donde la ‘negociación’ del fin de semana giró entre las amenazas a los líderes del Verde y PT, para llegar a las promesas de obtener gubernaturas (como las de Quintana Roo, San Luis Potosí, Nuevo León o Baja California) y otras concesiones y donde se habló de grandes bolsas de dinero, muy-muy grandes, dicen quienes saben de eso.

A Claudia y a AMLO les urge se apruebe en el periodo ordinario de febrero-abril de este 2026 o en un extraordinario en mayo a fin de que la nueva reforma electoral opere en las elecciones de junio de 2027, pero muy especialmente para las presidenciales de 2030.

Los dueños del Verde y PT saben que conforme se cierren los tiempos se eleva el costo que pueden lograr en esta negociación.

A eso juegan, mientras que esa reforma sería esencialmente la puntilla definitiva para acabar con la democracia mexicana, el fin de las libertades, y la consolidación de la anulación del Estado de Derecho, para entrar de lleno en una dictadura similar a la chavista y de Nicolás Maduro en Venezuela. Entraríamos directo a una República simulada, donde ciertamente existen 3 poderes pero todos -como lo advirtió crudamente el petista Reginaldo Sandoval– bajo un solo mando.

