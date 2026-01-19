Libres de culpa, los proveedores de malos materiales para el Tren Interoceánico

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Para quienes gustan de apostar, hay una recomendación para un triunfo casi seguro: el dictamen acerca del accidente en el Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre hará recaer toda responsabilidad en el personal que lo conducía, sin llegar a nadie más involucrado en la construcción de la vía férrea.

Esta posibilidad de hacer apuestas surge a raíz del anuncio de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo de que es seguro que esta misma semana la Fiscalía General de la República (FGR) podría presentar el primer dictamen del descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca.

Esta promesa está dentro de los parámetros de accidentes como el de Oaxaca, pero fuentes bien informadas indican que el dictamen final puede llevar mucho más tiempo.

Sin embargo, la seguridad de que la responsabilidad recaerá en el personal del convoy accidentado o en técnicos de menor nivel que participaron en el tendido o renovación de la línea se deduce de lo comentado por la presidenta Sheinbaum en su mañanera.

Allí anticipó que “son los ingenieros que supervisaron el tren quienes tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidades”.

La suposición de que la culpa recaerá en el personal que maneja el Interoceánico se refuerza con los testimonios de algunos de los sobrevivientes, quienes comentaron poco después del descarrilamiento que el tren circulaba a gran velocidad y que sintieron jaloneos y frenados bruscos antes del accidente.

Interrogada acerca de la denuncia presentada por un grupo de panistas en contra de Gonzalo (Boby) López Beltrán, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo un “papel honorario” para la revisión de los tiempos de construcción del proyecto ferroviario, la jefa del Ejecutivo respondió:

“Que se investigue todo, aquí no se cubre a nadie; pero no necesitaban hacer una denuncia, porque por el accidente se abre una carpeta de investigación y dependiendo de la causa evidentemente se revisa. Ahora, él (López Beltrán) jugó un papel honorífico en la revisión, más bien de los tiempos de construcción” y precisó que “la supervisión técnica de construcción del tren estuvo a cargo de ingenieros”.

Insistió en que la función de López Beltrán consistió en una “supervisión honorífica” relacionada con el que se cumplieran los tiempos y las revisiones.

“Si hay un asunto técnico relacionado con la vía, son los ingenieros que supervisaron el tren quienes tendrían una responsabilidad y habría deslinde de responsabilidades. Pero todo debe investigarse. Es importante aclarar esto. Vamos a esperar para no adelantarnos: ¿cuáles fueron las razones del accidente? Y todo viene en la caja negra que va detectando velocidades, problemas que tuvo el tren, de ahí por lo que nos dice la fiscal ellos están obteniendo la información”.

A buen entendedor, pocas palabras.

Los comentarios de la jefa del Ejecutivo se pueden interpretar, sin lugar a dudas, como una exoneración anticipada de la función de “Boby” en esa obra y los daños derivados del descarrilamiento, en el cual murieron 14 personas y más de cien resultaron heridas.

Esto significa que no se tomaron en cuenta las grabaciones dadas a conocer por el portal informativo Latinus conducido por el periodista Carlos Loret de Mola, las cuales ponen en evidencia actos de corrupción en la compra de materiales para la “renovación” de la línea Interoceánica.

Según esas grabaciones, que no han sido desmentidas, un amigo de los “juniors” López Beltrán (“Andy” y “Boby”) llamado Amílcar Olán admite que pagaba sobornos para que los encargados de revisar la calidad del balasto o balastro que entregaba para las vías de los trenes Maya e Interoceánico lo recibieran como de buena calidad.

Peor fue la revelación de las conversaciones de otro proveedor, que además es pariente de los hijos de López Obrador, su primo Pedro Salazar Beltrán, pues sus palabras resultaron proféticas, pues en conversación con el mencionado Amílcar Olán, en referencia a la mala calidad del balastro, advirtió que si se descarrillara “es otro pedo”.

Tales antecedentes no fueron tomados en cuenta para la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) a cargo de la incondicional colaboradora de la jefa del Ejecutivo, la ex fiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia de la República.

Esto quedó en claro en la mañanera de la presidenta Sheinbaum, quien no se manifestó preocupada por las causas de la tragedia, sino en la reparación de loa daños (¿Cuándo vale la vida de una persona?).

La mandataria afirmó que con este primer dictamen ya viene la reparación integral del daño para todas las personas que iban en el tren y se va a empezar a citar a cada una de ellas.

También en España se registró un grave accidentes ferroviario. Dos trenes rápidos chocaron, con saldo de 40 personas muertas y más de un centenar heridos.

Allí, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda oficial para dirigirse al lugar de los hechos, donde ofreció una rueda de prensa al lado de las autoridades locales.

“Hoy es un día de dolor para toda España, para todo nuestro país”, expresó el mandatario. “Nuestros pensamientos, si van dirigidos a alguien es a las víctimas, a sus familiares”.

También, el mandatario español prometió “llegar a la verdad” sobre las causas del accidente y decretó tres días de luto.

“Encontraremos la respuesta, y cuando se sepa, con absoluta transparencia y claridad, informaremos al público”, dijo Sánchez en una conferencia de prensa en Adamuz, cerca del lugar de la colisión.

Sánchez -quien canceló su viaje al Foro Económico Mundial en Davos, donde tenía previsto mantener una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump- añadió que el gobierno de España protegería y asistiría a las víctimas del tren “todo el tiempo que sea necesario”.

El desabasto de medicinas, sin solución

Mientras tanto, el gobierno federal cotntinúa enfrentando las críticas de la oposición porque a pesar de varios intentos, no logra cumplir su promesa de un sistema de salud eficiente y de alcance para todos.

Uno de esos ensayos consiste en la creación de una credencial única de la salud, pero que eso no asegura una adecuada atención médica.

Al respecto, el coordiandor de la bancada del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, advirtió que el problema de fondo es la falta de regularización del abasto de medicamentos y el aprovisionamiento de insumos para clínicas y hospitales públicos.

El priista calificó las creación de esa credencial como una ocurrencia más y reprobó la puesta en marcha de un nuevo programa denominado Expediente Clínico, cuyo propósito es que a través de la llamada Credencial de la Salud, los mexicanos puedan acudir a atenderse en cualquier unidad médica del sector salud sin importar si son o no derechohabientes.

“Es urgente que Morena y sus funcionarios se dejen de improvisaciones y ocurrencias y paren de jugar con la salud de las y los mexicanos”, manifestó Añorve al exigir a las autoridades dejar de engañar al pueblo con soluciones mágicas y ocurrencias destinadas al fracaso.

El senador aseguró que el gobierno de la Cuarta Transformación parece no tener remedio y no atina a resolver el problema de salud que le heredó la administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Ha quedado demostrado las autoridades de Salud del gobierno morenista, improvisan una y otra vez, proponen solo ocurrencias y engañan con discursos falsos y programas destinados al fracaso y un gasto innecesario para intentar mejorar los servicios médicos”, recalcó el priista.

En tanto, el PAN mantuvo sus críticas por la falta de medicamentos, calificándola de negligencia criminal y tragedia humana, señalando 7 años de desabasto y un rezago grave en la atención a pacientes.

Para solucionar este problema la dirigencia del partido azul propone crear lo que denomina «Ley Reembolso», por la cual el gobierno se responsabilice de pagar a los afectados las medicinas que no se encuentran en las centros de salud oficiales.

Esto, además de que faltan equipos, como camas y quirófanos, según denuncias recientes.

Los panistas califican esa falta de medicamentos como “negligencia criminal”, pues consideran que la escasez prolongada, con millones de recetas sin surtir, es una falta grave del gobierno actual.