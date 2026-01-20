La UMA nació para ayudar a los trabajadores; ahora afecta a jubilados

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

En un proceso poco común en el Congreso de México, el 27 de abril de 2016, diputados de casi todos los partidos políticos con registro oficial en ese momento, presentaron la iniciativa para determinar el valor de la denominada Unidad de Medida y Actualización, popularmente conocida como UMA, con la finalidad de disminuir para los ciudadanos la carga que representaba el pago de derechos del gobierno federal y multas sobre la base del salario mínimo.

El resultado fue un beneficio general, pero diez años después ese aparente beneficio se convirtió en otra carga para los trabajadores.

En la exposición de motivos de esa Iniciativa, considerada benéfica por todas las corrientes políticas, los legisladores recordaron que la UMA fue creada para dejar de utilizar al salario mínimo como instrumento de indexación y actualización de los montos de las obligaciones previstas en diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a éste, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objetivo constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

Ese catálogo de buenas intenciones lo suscribieron, entre otros diputados integrantes de la LXIII Legislatura, César Camacho Quiroz, que anteriormente fue gobernador del Estado de México, postulado por el PRI y la ahora mandataria de Veracruz por Morena Rocío Nahle, también de Morena el ex rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; el ex dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza; el ex dirigente nacional del casi desaparecido PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, quien actualmente forma parte de un grupo que organiza un nuevo partido que actualmente se denomina “Somos México” y está en proceso de obtener su registro oficial.

Como se deduce de lo anterior, la creación de la UMA recibió un respaldo generalizado por ser considerado un avance positivo. Al respecto, la mencionada iniciativa recuerda que anteriormente se aprobó otro decreto según el cual la UMA se convierte en la unidad de cuenta que se utiliza como índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes.

Por cierto, se confirió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la responsabilidad de ser la autoridad facultada para calcular, en los términos que señale la ley reglamentaria, el valor de la UMA.

Hasta allí todo bien. Efectivamente, la entrada en vigor de la UMA significó un alivio para muchos causantes.

Sin embargo, la “luna de miel” no es eterna, pues el reciente domingo, el Congreso del Trabajo –antes apegado a los gobiernos del PRI y ahora aliado a la llamada Cuarta Transformación– protestó porque, según sus cálculos, más de un millón de jubilados perciben menos de un salario mínimo vigente derivado del pago de su pensión con base en la UMA.

Por lo mismo, la todavía influyente central sindical demandó Congreso a los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) dejar de pagar pensiones con base en esa medida, pues contrario a las buenas intenciones de los legisladores, ahora representa menores ingresos para quienes más los necesitan, las personas mayores y las disminuidas en sus facultades.

El secretario General de la Federación de Agrupaciones Obreras (FAO), Iván Navarro Morales, anunció que Congreso del Trabajo demandará a los mencionados organismos de seguridad social, dejar de utilizar la UMA como vía para llevar a cabo el pago de pensiones a los trabajadores en retiro, toda vez que es ilegal que éstos perciban menos de un salario mínimo vigente.

El dirigente sindical señaló que en México cerca de un millón de personas se encuentran en esta situación. Explicó que tanto el IMSS como el ISSSTE argumentan que no pueden usar el parámetro de “salarios mínimos”, porque la relación de los trabajadores en retiro ya es administrativa y no laboral, lo cual calificó de violatorio para las y los obreros.

El dirigente de la FAO reveló que el pleno de dirigentes del Congreso del Trabajo acordó tramitar un encuentro con las autoridades de las referidos instituciones de seguridad social, así como con representantes del gobierno federal, con el fin de que expliquen el motivo por el que los trabajadores con pensiones de riesgo de trabajo, están financiando con sus propias subcuentas de cesantía, vejez y cuota social, el pago de pensiones por accidente laboral.

Navarro Morales sostuvo que es ilegal que las y los obreros en retiro ganen menos de un salario mínimo vigente, bajo el argumento de que su relación con los organismos de seguridad social es administrativa y no laboral, lo cual significa que deja de reconocerse que la pensión que reciben es la que sustituyó su salario.

Recordó que el artículo 123 constitucional, que regula las relaciones laborales, establece con claridad que los patrones son los únicos responsables de los accidentes laborales y por ende, cuando se establezca una pensión por accidente laboral, ni el IMSS, ni las aseguradoras deben tomar los recursos que están destinados para financiar el retiro laboral, como lo es la Subcuenta de cesantía y vejez de la Afore, la cual no garantiza a los incapacitados recibir una adecuada pensión por el resto de su vida.

¿Quién manda en Morena?

Uno de los muchos rumores que lesionan la imagen pública de la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo asegura que el partido oficial, Morena, no responde a las órdenes de la inquilina de Palacio Nacional, sino que tiene otro líder, el cual vive en Palenque.

Por otra parte, también es de tener en cuenta que es la propia mandataria la que ha sostenido en diversas ocasiones que ella no interviene directamente en las decisiones de la dirigencia del partido que la llevó al poder.

Estas declaraciones tienen como finalidad cumplir con el postulado de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que ellos “no son iguales” respecto al PRI, que era conducido desde la entonces residencia presidencial de Los Pinos. Sin embargo, la mandataria ha tenido que salir al frente de rumores en el sentido de que existen divisiones dentro del denominado Movimiento de Regeneración Nacional y de que hay corrientes internas que no acatan su voluntad, como fue el caso de su iniciativa de poner fin al nepotismo, misma que fue modificada por los legisladores oficialistas para posponer su aplicación de 2027 hasta 2030.

Sheinbaum ha enfatizado que, aunque existen “discusiones” o diferencias de opinión normales en un partido plural, esto no representa un riesgo de fractura. Por el contrario, ha enfatizado que la unidad prevalece debido a principios y convicciones comunes, y ha acusado a la oposición de apostar por una división que no ocurrirá.

De hecho, en lo que pareció tono de broma, la mandataria ha señalado que los adversarios “se quedarán con las ganas” de ver una división en Morena.

Todo lo anterior salió a cuenta porque la presidenta recibió el lunes anterior a los principales dirigentes del partido oficial, la presidenta Luis María Alcalde Luján y el secretario de Organización, Andrés Manuel (“no me digan Andy”) López Beltrán, quienes están más ligados con el caudillo que vive en Palenque que con la residente en Palacio Nacional. La primera fue secretaria de Gobernación del ex presidente López y el segundo no puede evitar que se recuerde que, sin elección de por medio, llegó al cargo por la influencia de su padre.

Oficialmente, la presidenta Sheinbaum comentó en su mañanera del lunes, que invitó a los dirigentes de Morena, quienes vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo. sólo “vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo”.

No obstante, las palabras de la jefa del Ejecutivo no logran disipar dudas: Luisa María y “Andy” ¿fueron a Palacio a recibir órdenes o les encargaron de transmitir algún mensaje?