Enrique Vargas del Villa llama a la unidad en el PAN para llegar más fortalecidos al 2027

Rechazo a gobierno autoritarios

Por Arturo Baena

Valle de México.- La sociedad ya se cansó de gobiernos autoritarios e ineficaces de Morena. Estos sólo buscan concentrar el poder, afectando todo lo que tocan. Hoy estamos listos para enfrentar y acabar de tajo con esas y otras arbitrariedades.

Así lo expresó el senador Enrique Vargas del Villar, luego de reiterar su llamado para mantener la unidad de la militancia y llegar más fortalecidos al 2027 para así, acabar con malos gobiernos que traen pobreza, desempleo y discriminación.

Vargas del Villar puntualizó que están listos y preparados para lo que viene. El PAN cuenta con cuadros fuertes que recorrerán el Estado de México llevando el mensaje del partido, cuyo objetivo es el bienestar de las familias.

“Volveremos a ganar municipios y distritos, pues somos la mejor opción para defender a México. El PAN ha demostrado que trabaja en favor de la sociedad para que el país vaya por el rumbo correcto”, dijo.

Vargas del Villar abundó que Acción Nacional, con estrategia y unidad, sin duda alguna, ganará los procesos electorales del 2027, respaldado por la militancia y sociedad en general.