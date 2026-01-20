Gobierno de Isaac Montoya Márquez logra evolución positiva en finanzas

Mejora Naucalpan calificación crediticia

Naucalpan, Méx.- En tan solo un año de administración, el gobierno del alcalde Isaac Montoya Márquez logró una evolución positiva y tangible en sus finanzas públicas, reflejada en la mejora de sus calificaciones crediticias, las agencias HR Ratings y Verum elevaron su calificación soberana de BBB- a BBB+ en 2025, en concordancia con el avance positivo de nuestro país.

Resultado de una administración responsable, basada en el fortalecimiento de los ingresos propios, el control del gasto operativo, la reducción de pasivos y una inversión pública ordenada se lograron estos avances.

Recientemente, de acuerdo a la agencia calificadora Standard & Poor’s, México se posiciona como uno de los principales destinos seguros para invertir en América Latina. También Naucalpan en menos de un año registró una mejora histórica de las calificaciones crediticias del municipio.

En este contexto, en septiembre de 2025, las agencias HR Ratings y Verum reconocieron los avances de Naucalpan al elevar su calificación soberana de BBB- a BBB+, lo que representa un incremento de dos niveles respecto a 2024. Y un crédito Banobras ratificado y elevado a AAA.

Gracias a estas acciones, Naucalpan se consolida como un municipio solvente, confiable y con visión de largo plazo, generando condiciones financieras más sólidas en beneficio directo de la ciudadanía.

Las calificadoras en México cumplen un papel fundamental al evaluar la capacidad de pago, estabilidad financiera y manejo responsable de los recursos públicos de los gobiernos locales. Sus análisis brindan certeza a inversionistas, instituciones financieras y a la ciudadanía, al medir el nivel de riesgo y confianza de cada municipio.

El incremento de dos niveles respecto a 2024 confirma una mayor estabilidad financiera y una mejora sustancial en la percepción de riesgo del municipio.