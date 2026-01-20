El alcalde Raciel Pérez encabeza el programa Transformando Tlalnepantla

Trabajo conjunto con la ciudadanía

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de restituir el derecho a la ciudad y consolidar un entorno digno para las familias, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz dio inicio al programa “Transformando Tlalnepantla”.

Enfatizó que una ciudad iluminada, con calles libres de obstáculos y espacios públicos recuperados, es la base para reducir los índices de delincuencia y permitir que los habitantes caminen con libertad y tranquilidad.

“En una ciudad en donde no se podan los árboles, en donde no se iluminan las calles, en donde no se derriban obstáculos que impiden que la gente camine libremente preservando su integridad física, esa ciudad no saldrá de los altos índices de inseguridad”, mencionó Raciel Pérez Cruz.

El programa beneficia directamente a 287 personas bajo la modalidad de empleo temporal; el equipo está conformado por 270 transformadores y 17 monitores, quienes estarán a cargo de las jornadas de limpieza y rescate.

Las cuadrillas intervendrán en la poda de árboles; bacheo de la cinta asfáltica; repavimentación integral y mantenimiento de camellones, parques y jardines.

Durante el evento, se destacó que la transformación de la ciudad no es un esfuerzo aislado del gobierno, sino un trabajo conjunto con la ciudadanía activa.

El alcalde señaló que hoy la ciudad presenta un panorama distinto gracias a la suma de esfuerzos entre sociedad y gobierno.