ALAS Y RAÍCES LANZA LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LAS CONVOCATORIAS EDITORIALES “ALAS DE LAGARTIJA” Y “LAS OTRAS TINTAS”

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México invita a participar a autoras y autores mayores de edad, de nacionalidad mexicana, con obras de narrativa y gráfica para bebés, niñas, niños y adolescentes

El cierre de ambas será el 22 de febrero de 2026

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil – Alas y Raíces, invita a autoras y autores de nacionalidad mexicana a participar en la séptima edición de las convocatorias de creación literaria “Alas de Lagartija” y “Las Otras Tintas”.

“Alas de Lagartija” invita a participar con obras de narrativa literaria de ficción infantil y juvenil, en español o en alguna lengua indígena nacional, ya sean novelas, cuentos, poemas o textos de dramaturgia, que acerquen a bebés, niñas, niños y adolescentes a imaginar, jugar y leer historias de nuevos autores.

En 2026 se seleccionarán cinco propuestas cuyos autores serán acreedores a un estímulo de treinta y cinco mil pesos por obra.

La creación literaria también contempla la narrativa gráfica, por ello, “Las Otras Tintas” busca la participación de personas creadoras de novela gráfica, cómic, historieta y/o álbum ilustrado para bebés, niñas, niños y adolescentes, con relatos que enriquezcan su experiencia con la lectura de imágenes.

En la presente edición se seleccionarán tres propuestas narrativas gráfico-visuales, sus autoras o autores recibirán un estímulo por la cantidad de cincuenta mil pesos por obra.

Los fallos de ambas convocatorias se darán a conocer el martes 31 de marzo de 2026 a través del sitio alasyraices.gob.mx. Las obras seleccionadas serán publicadas en formato digital y/o impreso, y formarán parte del catálogo de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, para su distribución gratuita.

La recepción de los materiales para ambas convocatorias será hasta las 11:59 h (hora del Centro de México) del domingo 22 de febrero de 2026.

Las bases completas de participación de “Alas de Lagartija” se pueden consultar en alasyraices.gob.mx/alas-lagartija-2026, y las correspondientes a “Las Otras Tintas” se encuentran en alasyraices.gob.mx/otras-tintas-2026, en mexicoescultura.com y en la sección Convocatorias del sitio web de la Secretaría de Cultura.

Para obtener mayor información y resolución de dudas de ambas convocatorias están disponibles los correos electrónicos: alasdelagartija@cultura.gob.mx y lasotrastintas@cultura.gob.mx

Desde su creación en 1996, la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces tiene un compromiso con el reconocimiento y ejercicio de los derechos culturales de bebés, niñas, niños y adolescentes, a través de propuestas que dialogan y reflejan sus intereses, contextos y formas de ver el mundo.