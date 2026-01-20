Despide General Motors a mil 900 trabajadores en Coahuila

Reconfiguración operativa

Trasladará producción de las SUV eléctricas a EU, como parte de los compromisos asumidos con Donald Trump

En medio de la nueva política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, General Motors de México (GMM) informó que despidió a mil 900 empleados de su planta de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, por la cancelación de su segundo turno laboral, derivado de una baja demanda de vehículos eléctricos.

Durante el 2025, GMM informó que trasladaría la producción de las SUV eléctricas de Ramos Arizpe a Estados Unidos, como parte de los compromisos asumidos con el presidente Donald Trump, así como de recurrir a la estrategia de evitar aranceles del 25 por ciento.

Lo anterior se evidenció al cierre del año, pues la manufactura de la Chevrolet Blazer EV (eléctrica que se envía a EU) cayó 50%, de fabricar 33,765 durante el 2024 a 16,826 en 2025, de acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). Dato que se suma a la menor demanda de unidades eléctricas en el mercado estadounidense, tras haberse eliminado los incentivos para la adquisición de vehículos verdes.

El despido se da apenas días después del anuncio de inversión de mil millones de dólares que la compañía realizará en México en un lapso de dos años (2026-2027) para impulsar la fabricación de vehículos para el mercado mexicano.

“Agradecemos la contribución que nuestros empleados han hecho a GMM. Las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo.

“Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado. Seguimos comprometidos con aportar al crecimiento económico y con generar oportunidades para las comunidades locales. Recientemente anunciamos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, afirmó la empresa.

En Estados Unidos las ventas de autos eléctricos han disminuido de manera considerable luego de la eliminación de los incentivos para la adquisición de vehículos verdes

General Motors informó al sindicato que la disminución de personal está directamente ligada a una decisión corporativa de eliminar el segundo turno de producción, de modo que la planta operará en adelante con un solo turno diario, con el fin de alinear su capacidad productiva a la demanda actual del mercado, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.

De acuerdo con el líder de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, el golpe laboral en GM podría escalar en la cadena de proveeduría, ya que por cada trabajador despedido en la planta podrían perderse tres adicionales en la proveeduría.

Vacantes adicionales a la Feria de Empleo del Gobierno de Coahuila

Tras esto, la Secretaría del Trabajo de Coahuila informó en un comunicado que implementó “acciones inmediatas para mitigar los efectos en la economía de los trabajadores en proceso de transición.

Señaló que, en las primeras horas del 16 de enero, instalaron una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos. El objetivo es “diseñar estrategias que permitan el pronto reacomodo de los trabajadores en empleos formales”.

En esa mesa, acordaron sumar más de mil vacantes adicionales a la Feria de Empleo del Gobierno de Coahuila. Dicha feria tendrá lugar el 30 de enero en el Centro de Convenciones de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), en Saltillo. A la Feria de Empleo se sumarán distintas cámaras empresariales para ofrecer más trabajos.

“Asimismo, se pondrán en marcha acciones de capacitación y reconversión de habilidades laborales, con el propósito de ampliar las oportunidades de contratación para los trabajadores.”

La tasa global de desempleo se mantendrá en el 4.9% en 2026

La tasa global de desempleo se mantendrá en torno al 4.9% en 2026 (185.8 millones de personas), repitiendo los porcentajes de 2024 y 2025, según las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que sin embargo alerta de una ralentización en la mejora de las condiciones laborales.

En su informe sobre tendencias sociales y de empleo para 2026, publicado este miércoles, la OIT también prevé que la tasa de desempleo baje al 4.8% en 2027 (186.9 millones de personas).

En Europa, la tasa de desempleo se mantendría en el 5.5% tanto en 2026 como en 2027, el mismo porcentaje que en los dos años anteriores, lo que en cifras absolutas significaría 24.9 millones de desempleados en este ejercicio y 24.7 millones en el próximo.

Para toda América, la OIT sitúa la tasa de paro en el 5% en 2026 y 2027, una décima menos que el pasado año, o 26.7 millones de personas para este año y 26.4 millones en el próximo.

El informe también muestra que la tasa de desempleo juvenil se mantendrá a niveles altos a nivel global, del 12.3% para 2026 y 2027, sólo una décima menos que en 2025.

La OIT advierte en su estudio que el porcentaje de personas con empleo informal aumentó en la última década y estima que 2,100 millones de personas se encuentran en esta situación, por lo que más de la mitad de los trabajadores tiene un acceso limitado a la seguridad social y a sus derechos laborales.