Entrega DGA reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco

En marcha “2026, El Año de las Obras en EdoMéx”

Texcoco, Estado de México.– La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez entregó la reconstrucción integral de la Avenida Miguel Hidalgo, en Texcoco, un proyecto estratégico que mejora la movilidad, fortalece la seguridad vial y transforma el entorno urbano en beneficio de 40 mil personas, al tiempo que confirma que “2026, es El Año de las Obras en EdoMéx”.

Durante el acto, la Mandataria estatal subrayó que su gobierno ha definido a este como uno de los ejes centrales de la agenda anual.

“Para nosotros como gobierno del Estado este año, 2026, va a ser trabajar en dos vertientes. Por un lado seguridad y por otro lado lo que son obras, hablando de servicios públicos, hablando de beneficios en lo que se refiere a infraestructura educativa, en lo que se refiere a infraestructura del agua”.

La reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo se realizó con una inversión de 40 millones de pesos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas, recursos que permitieron la renovación por completo de 2.8 kilómetros de esta vialidad clave para la vida cotidiana del municipio.

Incluyó la reconstrucción de la carpeta asfáltica, banquetas y guarniciones; la mejora de la señalización y de más de 200 luminarias de alumbrado público; así como acciones para optimizar el drenaje pluvial, con lo que se garantiza condiciones seguras y funcionales para peatones y automovilistas.

Esta avenida conecta zonas habitacionales, el centro de Texcoco y vialidades regionales de alta afluencia, por lo que su modernización impacta también en la actividad comercial y en la reducción de tiempos de traslado de vehículos que transitan diariamente por esta zona. El antes y el después, coincidieron vecinos y autoridades, refleja una mejora sustancial en la calidad del espacio público y en la movilidad urbana.

En este contexto, la gobernadora destacó que forma parte de una estrategia más amplia de modernización urbana que se desplegará en todo el territorio mexiquense. Asimismo, reiteró que con el Plan Oriente se da como resultado obras que ayudan a las comunidades.

“Cuando hay un trabajo en equipo, cuando hay un trabajo coordinado y un trabajo planeado se obtienen mejores resultados, el Plan Oriente en donde se están beneficiando los 10 municipios, indudablemente surge de una necesidad de atender a muchas poblaciones olvidadas, sumando todos sus esfuerzos se pueda lograr”, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.