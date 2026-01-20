Número de víctimas de extorsión alcanza un máximo histórico en 11 meses

Subieron 2.7 % en 2025

Más de 10,000 casos entre enero y noviembre, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

En 2025, el número de víctimas de extorsión alcanzó más de 10,000 casos entre enero y noviembre, la cifra más alta para este periodo de meses desde el año 2015, según datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En los reportes mensuales del secretariado, la extorsión aparece como uno de los delitos patrimoniales con mayor crecimiento relativo, incluso en contextos donde otros delitos muestran estabilidad o reducción.

La organización México Evalúa subraya que combatir este flagelo no puede limitarse a detenciones o campañas de denuncia, sino que requiere una política integral que incluya prevención, fortalecimiento de capacidades locales, coordinación entre fiscalías y policías, y una atención efectiva a las víctimas.

A diferencia del homicidio u otros delitos violentos, la extorsión tiene un impacto directo y cotidiano en la vida económica y social. Comerciantes, pequeños empresarios, transportistas y familias enteras se ven obligados a modificar rutinas, cerrar negocios o destinar parte de sus ingresos al pago de cuotas ilegales.

La extorsión es uno de los delitos con mayor subregistro, ya que muchas víctimas optan por no denunciar por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o porque consideran que el pago es la única forma de reducir el riesgo inmediato.

Aunque el SESNSP no ha publicado los datos desagregados de extorsión correspondientes a diciembre de 2025, Marcela Figueroa, titular del SESNSP, reconoció que el delito aumentó 2.3% en 2025.

Más de 12 mil denuncias hasta el 30 de noviembre

De acuerdo con datos recientes presentados por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, , la cantidad de llamadas telefónicas recibidas por el 089 fue de 16,570, las cuales derivaron en 12,589 denuncias hasta el 30 de noviembre del 2025, de las cuales únicamente 4,000 cuentan con carpetas de investigación y solo 721 personas han sido detenidas.

Al respecto, Yair Mendoza, investigador del programa de seguridad de México Evalúa, explica que la estrategia -particularmente el uso del 089- puede contribuir a reducir parcialmente este subregistro, pero no es suficiente para dimensionar por completo el fenómeno.

Según con un análisis de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024 se registraron 5,971 víctimas de este delito por cada 100,000 habitantes, frente a las 5,213 víctimas contabilizadas en 2023, lo que representa un incremento de 14.5 %.

En la misma encuesta se detalla que la extorsión fue el segundo delito con mayor incidencia en 2024, siendo Sonora, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Chiapas y Tabasco los estados con mayor cantidad de casos.

Asimismo, con datos del SESNSP, de enero a noviembre de 2025, el Estado de México (2,146), Ciudad de México (1,615), Guanajuato (1,344) y Nuevo León (923) encabezaron la lista de los estados con mayor cantidad de víctimas de extorsión.

Fallas en la Estrategia Nacional contra la Extorsión

El investigador Yair Mendoza identifica que la estrategia del gobierno federal contra la extorsión mantiene un enfoque desproporcionado en la extorsión indirecta, particularmente la telefónica, frente a la escasa atención a la extorsión directa o presencial, que suele implicar amenazas armadas y control territorial.

Este tipo de extorsión, explica, es mucho más difícil de denunciar porque exige contacto directo con la autoridad, algo que muchas víctimas evitan ante la falta de confianza y el temor a represalias.

“Cuando llegan personas armadas a un negocio, el incentivo no es denunciar, sino guardar silencio y seguir pagando. Si no existen mecanismos reales de protección, la carga del riesgo recae completamente en la víctima”, sostiene.

En ese sentido, más que incentivos para denunciar, el investigador considera necesario fortalecer mecanismos de protección y respuesta institucional que reduzcan el riesgo para quienes deciden reportar.

Otro de los puntos críticos es la ausencia de una estrategia diferenciada para la extorsión presencial. Yair Mendoza subraya que el modelo del 089 no está diseñado para atender situaciones en las que el delito ocurre cara a cara y que la solución no puede depender de que la víctima haga la llamada en el momento del ataque.

Crecimiento es multicausal

Para David Saucedo, especialista en seguridad pública, “el crecimiento es multicausal, por un lado la reducción de la cifra negra de delitos no denunciados; por otro, la incorporación de la extorsión al portafolio delictivo de todos los grupos criminales de la Ciudad de México y la tardanza en la efectividad de la estrategia de seguridad.

“Las organizaciones criminales corporativizaron la extorsión y comenzaron a pedir cobros a gremios, barrios y zonas comerciales completas, en lugar de a sólo ciertos locatarios o pequeños empresarios”, expuso.

Otro factor, apuntó, es la creación de grupos barriales que se hacen pasar por grandes cárteles y aprovechan el temor de los habitantes para realizar cobros de piso a tiendas locales, tianguistas y transportistas, principalmente.