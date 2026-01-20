Ethel Krauze explora los miedos de crecer con “El terror de las puertas”

Su nueva novela publicada por Alfaguara / Penguin Random House

Un relato situado en el México de los años 60 y 70 donde una joven descubre los secretos de su casa y de su propia identidad

Por Arturo Arellano

La escritora mexicana Ethel Krauze vuelve a la narrativa con El terror de las puertas, novela publicada por Alfaguara / Penguin Random House que ella misma define como su historia “más íntima y perturbadora”. A lo largo de 216 páginas, una voz juvenil guía al lector por los espacios de una casa que parece respirar, donde cada puerta guarda un secreto, un miedo o una revelación. Crecer, aquí, también significa aprender a sobrevivir.

“Fíjate que se llama El terror de las puertas aunque no es una historia de terror clásico, son otro tipo de terrores que van surgiendo cuando avanzas en cada etapa de tu vida”, explica la autora en entrevista con DIARIO IMAGEN. “Una lectora me dijo que cuando vio la portada no le checaba con el título, que esas puertas y los colores le sugirieron la película de Monsters Inc.. No es que yo haya pensado en eso, pero cuando me lo dijeron pensé que había un guiño. Acá el personaje no es una niña: es una jovencita que va de la última infancia a la primera juventud”.

La novela, que transcurre en las décadas centrales del siglo XX en la Ciudad de México, acompaña a la protagonista mientras descubre el mundo íntimo de su familia y su propio cuerpo. “Es el terror de darte cuenta de cosas que antes no veías: lo que pasa en el seno de tu familia, en tu cuerpo, emociones que no habías descubierto; esa disrupción que puede ser aterrorizante”, señala Krauze. Las puertas funcionan como metáforas de lo prohibido, lo oculto y lo que está a punto de revelarse: cada habitación abre un pasaje a los silencios, tensiones y afectos que marcan la vida de la joven narradora.

Aunque se trata de una obra dirigida principalmente al público adulto, la escritora subraya que tiene una textura luminosa capaz de atraer a lectoras y lectores jóvenes. “Efectivamente es una novela para adultos, pero ésta tiene otra luminosidad, otra tesitura que sí puede atraer a público juvenil. No solamente podrán identificarse las chicas, sino también los chicos, ser empáticos con otras jóvenes y con sus primeros problemas”, apunta.

Volver a los años setenta: la vida antes de las pantallas

Uno de los elementos más atractivos de El terror de las puertas es su ambientación en los años setenta, un México previo a los celulares y las redes sociales. “Es muy atractivo que se van a dar cuenta de cómo se vivía antes de la tecnología, antes de los celulares, cuando las cosas ocurrían en la realidad, cuando debías sentir, tocar, mirar en la vida real y no a través de pantallas”, comenta Krauze.

La autora insiste en que su intención no es moralizar ni sermonear a las nuevas generaciones: “No es un discurso aleccionador, ellos lo van a leer. Otra cosa es que van a ver la historia de antes”. En ese viaje al pasado también aparece el eco del movimiento estudiantil de 1968, un telón de fondo donde el despertar personal de la protagonista se cruza con el despertar social de todo un país.

De la memoria familiar al desparpajo juvenil

El terror de las puertas llega después de Samovar, novela también publicada por Alfaguara y que está por cumplir tres años en el catálogo. “Samovar es autobiográfica, un melodrama doloroso, pesado, que me costó mucho trabajo. Logré la versión definitiva de la vida de mi abuela, que tuvo que pasar varias guerras, subir a un barco y llevarse solo una tetera, su símbolo de identidad”, recuerda.

Tras esa obra marcada por el peso de la memoria familiar, surgió un personaje completamente distinto. “Después de todo esto me aparece un personaje de voz fresca y pensé que iba a ser un cuento, pero terminó siendo un libro. Con su manera irónica, desparramada, que se enoja, hace rabietas y travesuras, se me hacía un personaje que me encantaba”, cuenta la autora. “Fue una reacción de todos los años de esfuerzo que tiene mi novela Samovar y ahora se me presenta otra época, otro México y esta chica con la que yo sentía que cualquier chica se puede identificar”.

La escritora presentó adelantos de la obra en la pasada Feria Internacional del Libro de Guadalajara y ahora se prepara para su lanzamiento oficial en la capital del país. “Estuve en la FIL Guadalajara con algunas presentaciones. En febrero tendremos presentación formal en la Ciudad de México, el 19 de febrero”, adelanta, aunque la sede está aún por confirmarse.

Originaria de la Ciudad de México, Ethel Krauze es doctora en literatura, académica y creadora del modelo internacional “Mujer: escribir cambia tu vida”, desarrollado desde Morelos. Su obra, amplia y traducida a varios idiomas, abarca poesía, cuento, novela y ensayo. Entre sus títulos en Alfaguara se encuentran El secreto de la infidelidad, El instante supremo, El diluvio de un beso, Todos los hombres y El país de las mandrágoras. Con El terror de las puertas suma una novela que dialoga con la memoria, el dolor, el humor involuntario y las fisuras familiares que marcan la vida de cualquier persona.