De marzo a diciembre se realizará credencialización del Servicio Universal de Salud:

Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum

Inversión de 3 mil 500 mdp para la instalación de 2 mil 365 módulos y de 9 mil 791 estaciones para toma de datos, así como la impresión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que, del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026, se llevará a cabo el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud, identificación que garantizará el derecho a la salud en las instituciones de salud pública del Gobierno de México: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar, así como en los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

“Se va a llevar a cabo durante todo el año, de marzo hasta diciembre, el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. En los siguientes años, ‘26, ‘27, ‘28, evidentemente vamos a ir fortaleciendo los tres sistemas de salud principales: el IMSS, el IMSS Bienestar y el ISSSTE. Hay estados que aún no se adhieren al IMSS Bienestar, en esos casos es el servicio de salud estatal, dependen de cada gobernador si incluye al servicio de salud estatal o sencillamente se queda entre el ISSSTE y el IMSS, va a depender de cada gobernador.

“De todas maneras, nuestro objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos queden credencializados. ¿De qué le sirve al ciudadano, a la gente, esta credencial? o ¿De qué le va a servir? Con esta credencial a través de su QR va a poder acceder, primero al servicio de salud que le corresponde, y ahí va a venir de manera inmediata su expediente médico que va a ser levantado, y que va a estar en una base de datos totalmente protegida, y toda la información referente a la persona. Esto es indispensable para que en su momento haya el intercambio entre los servicios de salud”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La Jefa del Ejecutivo Federal resaltó que la etapa de credencialización tendrá una inversión de 3 mil 500 millones de pesos (mdp) y el objetivo es digitalizar el servicio de salud, acompañado del fortalecimiento del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE.

Credencial del Servicio Universal de Salud

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la Credencial del Servicio Universal de Salud, en su versión impresa, contará con información como: Nombre completo, CURP, sexo, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y si se es donador de órganos, así como dos códigos QR con la derechohabiencia y la unidad de atención más cercana. Mientras que la versión digital, que estará disponible en la App MX a partir de abril, contendrá la institución de derechohabiencia, la clínica asignada y los mismos datos que en la versión física.

Esta credencial permitirá a las mexicanas y mexicanos identificar su derechohabiencia, la unidad de salud más cercana y conocer dónde acudir cuando se requiera atención. Además, vinculará a un expediente médico electrónico que tendrá toda la información, desde historial clínico, estudios médicos, citas de atención, recetas e incluso la información de cambio de derechohabiencia y domicilio. Con ella, se podrán agendar citas médicas, conocer dónde acudir a consultas y estudios, asimismo facilitará el intercambio de información y de servicios entre instituciones.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, explicó que se registrará a toda la población de los 32 estados del país, iniciando con los federalizados, por lo que se desplegarán 14 mil servidoras y servidores de la nación en 2 mil 365 módulos y 9 mil 791 estaciones para tomar los datos. Informó que los documentos necesarios para el registro, que se realizará de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, son en caso de menores de edad: Acta de Nacimiento con CURP, comprobante de domicilio e identificación oficial del padre, madre o tutor con CURP; y para mayores de edad será necesario presentar identificación oficial con fotografía y CURP, así como un comprobante de domicilio.

Destacó que el registro se llevará a cabo a través de un calendario, de acuerdo con la letra del primer apellido, y en el caso de los menores, podrán acudir el día que les corresponda a su padre, madre o tutor. El procedimiento consistirá en la revisión de documentos, recabación de firma de consentimiento de la persona dueña de los datos y número de contacto, toma de fotografía y huellas. Posteriormente, seis semanas después del registro, se recibirá una notificación vía SMS o llamada del 079 para recoger la credencial impresa.

Informó que el registro comienza el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, mientras que a partir del 23 de marzo para Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Recibió a los dirigentes de Morena en Palacio

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el pasado lunes recibió a los dirigentes de Morena, Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde. “Los invité, vinieron a platicar. No los había visto hace tiempo.

“Me buscaron y los saludé, eso es todo… no tiene nada que ver con el tema de la reforma (electoral), con el tema de los partidos… Ellos quisieron informarme qué están haciendo, cómo lo están haciendo”, señaló.

La mandataria indicó que el planteamiento central de la reforma electoral es “pueblo, pueblo, pueblo”, al rechazar una vez más que su gobierno sea autoritario, como acusa la oposición donde, insistió, están los “vendepatrias”.

Afirmó que “todos estos que hicieron fraudes electorales, que se convirtieron en el PRIAN, que fueron parte del modelo neoliberal que empobreció al pueblo, que quitaron derechos; sí, los que avalaron el fraude, ahora son paladines de la democracia y dicen que nosotros autoritarios”, cuestionó.

Advirtió que en organizan un foro en el Congreso que “se va a llamar autoritarismo contra democracia. ¿Quiénes son autoritarios? Más bien hay que organizar uno que se llame ‘democracia y defensa de la nación contra los vendepatrias’, los que andan yendo a Estados Unidos a ver si les hacen caso”.

En su conferencia mañanera dijo que la democracia es el gobierno del pueblo. “No se nos olvide eso, porque parece que la democracia es que todas las élites estén representadas en el gobierno. No, ¿cómo va a haber democracia sin pueblo?”.