Guía completa de plataformas, canales y precios en México

Transmisión del mundial 2026

ViX Premium es la única plataforma con acceso total a los 104 partidos

Televisión abierta limitará su cobertura a solo 32 encuentros

Por Arturo Arellano

A seis meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre México, Estados Unidos y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, la distribución de derechos de transmisión en México ya está definida y presenta un cambio significativo respecto a ediciones anteriores. Tras realizar múltiples acuerdos comerciales, TelevisaUnivision ha consolidado una estrategia multiplataforma que divide el consumo entre televisión abierta, plataformas de streaming pagadas e internet, modificando considerablemente la forma en que millones de aficionados mexicanos vivirán el torneo más importante del fútbol mundial.

ViX, la plataforma de streaming del grupo TelevisaUnivision, es la única que ofrecerá acceso a la totalidad de los 104 partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano. Para disfrutar de esta cobertura integral, los usuarios deberán suscribirse al «Pase Mundial 2026», un paquete especial dentro de ViX Premium que incluye todos los encuentros en vivo y bajo demanda, además de contenido exclusivo, programas de análisis y coberturas especiales.

La plataforma ha anunciado diferentes opciones de contratación según el tipo de suscriptor:

La promoción de $499 y $1,499 pesos estará disponible únicamente durante enero de 2026, después de lo cual el precio regular del paquete será de $999 pesos. Los usuarios pueden contratar el servicio a través del portal oficial **www.todoelmundialporvix.com/**.[7]

Televisión Abierta:

32 Partidos Gratuitos

Aunque ViX ofrecerá toda la competencia, la televisión abierta mexicana transmitirá de manera simultánea un total de 32 partidos, representando aproximadamente el 30% del torneo. Esta cifra incluye encuentros estratégicos como el partido inaugural, todos los juegos de la Selección Mexicana durante su participación, y partidos clave de las rondas finales.

Televisa transmitirá los 32 partidos a través de: Canal 5, Las Estrellas y Nu9ve, mientras que, TV Azteca llegó a un acuerdo para transmitir los mismos 32 encuentros simultáneamente en Azteca Uno y Azteca 7.

Esta distribución permite a los aficionados elegir entre diferentes narrativas y análisis, aunque el contenido deportivo será idéntico entre ambas cadenas. Todos los partidos de la Selección Mexicana estarán garantizados en señal abierta, lo que significa que los aficionados podrán seguir al Tricolor sin necesidad de pagar una suscripción.

Otros Canales

y Plataformas

Además de las opciones mencionadas, existen otros canales que participarán en la transmisión del Mundial:

TUDN: El canal deportivo de Televisa también transmitirá una selección de partidos del torneo. Esta señal de televisión de paga forma parte del ecosistema multiplataforma de TelevisaUnivision.

Plataformas en Televisión de Paga: Izzi, la empresa de servicios de internet y televisión del grupo Televisa, incluye ViX Premium sin costo adicional para sus suscriptores. Estos clientes solo deberán pagar el adicional del Pase Mundial 2026 para acceder a los 104 partidos.

Sky Sports: Contrario a ediciones anteriores del Mundial, Sky Sports México no tendrá los derechos de transmisión de la Copa del Mundo 2026. Esto representa un cambio estratégico importante en la distribución de derechos deportivos en el país.

Implicaciones para

los Aficionados

La fragmentación de derechos representa un desafío significativo para los aficionados mexicanos, especialmente considerando que aproximadamente el 70% de los partidos (72 encuentros) serán exclusivos de ViX Premium. Este cambio refleja la creciente tendencia de las plataformas de streaming hacia la captura de eventos deportivos de alto valor, reemplazando paulatinamente el modelo tradicional de televisión de paga que durante décadas fue dominado por Sky Sports.

Los usuarios de ViX podrán acceder a los partidos desde cualquier dispositivo conectado a internet, ya sea teléfonos móviles, tabletas, computadoras o televisores inteligentes, brindando flexibilidad en el consumo del torneo. Además, la plataforma ofrecerá opciones de repetición bajo demanda, permitiendo a los aficionados que no puedan ver los partidos en vivo recuperar los encuentros posteriormente.

Recomendaciones

Para los aficionados interesados en ver toda la Copa del Mundo 2026, se recomienda:

-Contratar con anticipación: Las promociones de enero 2026 ofrecen los precios más bajos disponibles. Después de este período, se espera que los costos aumenten.

-Verificar plataformas según el dispositivo: Descargar la app de ViX desde App Store o Google Play permite una experiencia optimizada en dispositivos móviles.

-Considerar planes anuales: Para quienes planeen ver múltiples torneos en streaming durante el año, el plan anual de $1,499 pesos puede resultar más económico que el plan mensual.

-Aprovechar la televisión abierta: Para los 32 partidos disponibles sin costo, sintonizar TV Azteca o Televisa es una opción viable que no requiere suscripción alguna.

Con menos de seis meses para el inicio del torneo, la infraestructura de transmisión en México está lista para lo que será el Mundial más grande en la historia de la FIFA, con 104 partidos distribuidos entre televisión tradicional, televisión de paga y plataformas de streaming, conformando un ecosistema mediático sin precedentes en el país.

Entre la irreverencia de Azteca y

el relevo generacional de Televisa

En México, cada Mundial de futbol se vive en doble pantalla emocional: la de la cancha y la de los narradores. Desde hace por lo menos dos décadas, TV Azteca y Televisa disputan, partido a partido, quién se queda con el oído del aficionado.

Aunque las cadenas aún no han publicado listas definitivas para la Copa del Mundo de 2026, sus coberturas de Qatar 2022 y de los recientes partidos de la Selección Mexicana dejan claro quiénes estarán al frente de las narraciones. TV Azteca seguirá apostando por el equipo encabezado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”; Televisa/TUDN, por su parte, ha consolidado a Andrés Vaca como voz estelar, reforzado por el regreso de Enrique “Perro” Bermúdez y el legado reciente de Paco Villa.

Más allá de gustos, las cifras de audiencia y la historia reciente muestran dos modelos de narración muy distintos que, sin embargo, comparten un mismo objetivo: ganar el Mundial… del rating.

TV Azteca: la dupla

que se volvió institución

Christian Martinoli es hoy el narrador principal de Azteca Deportes. Llegó a la televisora en 1998, después de narrar partidos del Toluca en radio y trabajar como corresponsal para cadenas como Univisión y Fox Sports. Desde 2002 ha relatado seis Copas del Mundo consecutivas para TV Azteca —de Corea‑Japón 2002 a Qatar 2022— y se convirtió en la voz oficial de la Selección Mexicana en la empresa.

​

A su lado, Luis García Postigo aporta la mirada del exfutbolista. Delantero icónico de Pumas, Atlético de Madrid y América, mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, se retiró en 2000 y dio el salto definitivo a los medios como analista de TV Azteca. Su experiencia en la cancha, combinada con un estilo directo y sarcástico, lo ha colocado entre las voces más influyentes del periodismo deportivo mexicano.

​

Jorge Campos, considerado uno de los mejores porteros de su generación y el guardameta mexicano más goleador de la historia, también completa el cuadro como comentarista de TV Azteca tras su retiro. Luis Roberto Alves “Zague”, máximo goleador histórico del América, suma la perspectiva del nueve de área.

​

En Qatar 2022, la delegación de TV Azteca para el Mundial estuvo encabezada por este cuarteto —Martinoli, García, Campos y Zague—, acompañado por Inés Sainz, Carlos “Warrior” Guerrero, David Medrano y el exárbitro Francisco Chacón, además de invitados de lujo como Iker Casillas y Jorge Valdano. Esa misma base se mantiene en las transmisiones recientes de la Selección rumbo a 2026.

​

Del hashtag #TUDNMute

al “efecto Martinoli”

Diversas mediciones y episodios mediáticos confirman que, en términos de cariño y conversación, la ventaja suele ser de TV Azteca. Una encuesta publicada en 2014 mostraba ya que 51% de los entrevistados prefería a los comentaristas de Azteca frente a 23% que se inclinaba por los de Televisa.

​

Con el paso de los años, el estilo irreverente, crítico y humorístico de Martinoli y García —alejado de la solemnidad tradicional— se consolidó como una de las “duplas más importantes y disruptivas” de la televisión deportiva mexicana, con fuerte arrastre entre las audiencias jóvenes. Crónicas y perfiles recientes subrayan que han “revolucionado la narración deportiva” y se han convertido en referencia para nuevas generaciones de comunicadores.

​

En redes sociales, esa preferencia se traduce en fenómenos como el hashtag #TUDNMute, campaña espontánea en la que aficionados sugieren silenciar la narración de Televisa y sincronizar el audio de Azteca para ver los partidos. Medios como El Sol de México y portales deportivos han documentado cómo los usuarios viralizan la recomendación “ver la imagen de TUDN, pero escuchar a Martinoli y García”.

El impacto se refleja también en los números de audiencia de ciertos encuentros clave. En el amistoso México vs Japón disputado en septiembre de 2025, TV Azteca registró 3.03 puntos de rating frente a 2.23 de Canal 5 de Televisa, una diferencia que distintos medios describieron como “dominio” de la televisora del Ajusco en transmisiones del Tri. Algo similar ocurrió en la final del Apertura 2025 (Toluca vs Tigres), donde Azteca 7 superó a Canal 5 con 4.951 contra 3.945 puntos, triunfo atribuido explícitamente al “efecto Christian Martinoli”.

​

En síntesis, TV Azteca no siempre gana la audiencia total, pero su equipo de narradores ha construido una marca poderosa: hay aficionados que “ven el partido por ellos” incluso cuando el juego es malo. Ese capital simbólico será su principal carta rumbo al Mundial de 2026.