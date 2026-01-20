Entrega México 37 presos que eran requeridos en EU por diversos delitos

Tercer traslado de capos

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, señaló que ya son 92 criminales de alto impacto enviados a ese país

Este martes fueron trasladados a Estados Unidos 37 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios de México, las cuales eran requeridas por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, confirmaron La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las dependencias detallaron que la custodia, traslado y entrega formal de estas personas se realizó bajo los protocolos institucionales con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a nuestra Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional y bajo solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno respeto a la soberanía nacional.

A solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés), el Gobierno Federal estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los trasladados.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que dichas personas fueron llevadas a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas. «Con este traslado, ya son 92 criminales de alto impacto enviados a EU en esta administración que ya no podrán generar violencia en nuestro país», escribió el secretario de Seguridad en sus redes sociales.

Los detenidos que Harfuch ha definido como “criminales de alto impacto” se unen a la lista de extradiciones desde México a Estados Unidos que buscan satisfacer la presión de Washington para endurecer la seguridad y el control a los narcotraficantes. Los trasladados los inauguró el pasado febrero Rafael Caro Quintero, líder del Cartel de Guadalajara reclamado por la justicia estadounidense desde hacía 40 años por la tortura y asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena Salazar, en 1985.

El 2 de diciembre de 2025, el diario The Wall Street Journal publicó en un artículo sobre las entregas masivas de presuntos narcotraficantes que “una tercera entrega de capos mexicanos a Estados Unidos está en discusión”, citando a personas familiarizadas con los planes

La presidenta Claudia Sheinbaum negó esa versión en su conferencia matutina del 8 de diciembre, donde aseguró que no existían planes para una tercera entrega masiva de personas buscadas por Estados Unidos, tal como había señalado el periódico estadounidense.

Hermano de «El Mencho» y cabecillas de los Beltrán Leyva y el Pacífico, entre los trasladados

Entre las personas trasladadas se encuentran Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, líder regional del “Cártel del Noreste” con zona de operación en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Fue trasladado a San Antonio, Texas.

Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Fue trasladado a San Diego, California

Juan Pablo Bastidas Erenas, alias “Payo Zurita”, operador logístico del cártel de “Los Beltrán Leyva”. Colaboró con Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro” y Óscar Manuel Gastélum, alias “El Músico” líder y lugarteniente de dicha organización. Fue trasladado a San Diego, California.

Armando Gómez Núñez, alias “Delta1”, líder de “Los Deltas” perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue trasladado a Dulles, Washington.

Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, operador logístico del “Cártel del Pacífico”, encargado del tráfico de estupefacientes a Estados Unidos, es considerado objetivo prioritario del FBI. Fue trasladado a Houston, Texas.

También se encuentra Abraham Oseguera Cervantes, alias «Don Rodo», hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, «El Mencho».

El Gabinete de Seguridad federal implementó un operativo para realizar una tercera entrega de capos al gobierno de los Estados Unidos.

Cuándo comenzaron las entregas

La primera entrega de delincuentes ocurrió el 28 de febrero de 2025. Ese día, en un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano trasladó a 29 capos del crimen organizado a Estados Unidos.

La operación se realizó como parte de un intercambio para evitar la imposición de aranceles del 25 % a México por decisión del presidente Donald Trump.

El traslado se llevó a cabo tras una reunión entre el Gabinete de Seguridad de México y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en la que se revisaron los avances en materia de combate a las drogas, especialmente al fentanilo.

Entre los trasladados se encontraban personajes de alto perfil. Destacaba Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, cuya entrega fue celebrada por la DEA con el mensaje: “Rafael Caro Quintero, un capo del cártel que desató la violencia, la destrucción y la muerte en Estados Unidos y México, ha pasado más de cuatro décadas en la lista de fugitivos más buscados de la DEA, y hoy podemos decir con orgullo que ha llegado a Estados Unidos, ¡donde se hará justicia!”.

También fue enviado Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, exlíder del Cártel de Juárez. Ese primer traslado ocurrió pocos días después de que Estados Unidos designara a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, en cumplimiento de una orden ejecutiva de Trump.

La segunda entrega ocurrió el 12 de agosto, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la lista de 26 personas que México entregó por supuestos motivos de seguridad nacional.

En ese grupo aparecían Abigael González Valencia, uno de los líderes de Los Cuinis; Servando Gómez, “La Tuta”, exlíder de Los Caballeros Templarios; Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta Pérez, integrantes del aparato de seguridad de “Los Chapitos”; y Juan Carlos Félix Gastelum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael “El Mayo” Zambada. Las autoridades estadounidenses afirmaron que enfrentan cargos que incluyen narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero y asesinato de un agente del sheriff.