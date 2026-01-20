Más de 4.5 millones de personas podrán recibir beneficios fiscales este año: Clara Brugada Molina

Con justicia tributaria y sin aumento de impuestos

– El programa “Paga antes, paga menos” continuará en 2026, con descuentos por pronto pago del predial

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el programa de beneficios fiscales para propiciar que 2026 se convierta en el mejor año fiscal en beneficio de la ciudad y sus habitantes, a través del incremento en la recaudación de impuestos y la consolidación de las finanzas sanas de la capital.

“En este año no hay aumento de impuestos. En este año tenemos beneficios fiscales. Es un año bueno que, como decimos, debe ser el mejor año fiscal para las familias capitalinas y también para la ciudad. Entonces hago un llamado para que aprovechen estos beneficios fiscales”, afirmó.

Durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa del Ejecutivo local informó que en 2025 se beneficiaron 4.5 millones de personas por medio de la política de justicia fiscal que implementa su gobierno y que de los cuales 1.3 millones de familias aprovecharon descuentos del impuesto predial.

Detalló que en 2025 un millón 260 mil personas accedieron al subsidio de la tenencia vehicular, así como 172 mil personas adultas mayores y de grupos vulnerables, aprovecharon la cuota fija para pagar predial y agua; 62 pesos para pago predial y 50 por ciento en el pago de agua.

Brugada Molina informó que el año pasado 93 mil negocios se beneficiaron con subsidios al impuesto de nómina, además se eliminaron trámites innecesarios y se automatizaron procesos para permitir se realizaran de manera más directa y sencilla.

Destacó que ahora para 2026 continuarán todos los beneficios y descuentos fiscales, por lo que convocó a las y los capitalinos aprovecharlos por medio del programa “Paga antes, paga menos”, que permite, en el mes de enero, un descuento de 8 por ciento, y en febrero 5 por ciento menos en el pago en el impuesto predial.

La mandataria capitalina reconoció la labor de las y los trabajadores de la Tesorería que mantienen en servicio 8 mil 800 sitios para el pago de impuestos, los 365 días del año, en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche, por lo que también resaltó que en el caso de viviendas con valor catastral por debajo de un millón 400 mil pesos, con solo el pago de mil pesos se pondrán poner al corriente sobre multas y recargos.

Al exponer la serie de beneficios que ofrece su gobierno en materia fiscal, la Jefa de Gobierno dijo que este año continúa la aplicación del programa de Justicia Fiscal para los que menos tienen y que apoya directamente a jubilados, pensionados, madres solteras, personas con discapacidad y personas vulnerables en general.

Resaltó que en 2026 la Ciudad de México aplica el programa Beneficia a tu ciudad, con el que se amplía el valor máximo de subsidio en la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos —lo que permitirá aumentar el padrón de coches registrados— y el cual tiene límite al 31 de marzo de 2026.

“Hoy por hoy tenemos finanzas sanas, incrementó la recaudación sobre todo del impuesto predial en más del 20%, esto es maravilloso. Hubo más población que confiando en su gobierno aportó y pagó sus impuestos, sus responsabilidades, y yo agradezco a los capitalinos que lo hicieron, y los convoco para que en 2026 aprovechen estos beneficios”, señaló.

El Tesorero de la Ciudad de México, Gerardo Gutiérrez Azcue, informó que en 2025 más de 4.5 millones de personas fueron beneficiadas con estímulos y facilidades fiscales, como parte de una política hacendaria con enfoque social y de apoyo a la economía familiar.

Detalló que 1 millón 371 mil contribuyentes aprovecharon los descuentos por pronto pago del predial, lo que representó un beneficio de mil 332 millones de pesos. Además, personas adultas mayores, madres solteras y personas con discapacidad accedieron a cuotas fijas en predial y agua.

En el caso de la tenencia vehicular, 1 millón 265 mil personas obtuvieron el subsidio, con un ahorro conjunto de mil 672 millones de pesos. En total, 2.8 millones de contribuyentes se beneficiaron por estos conceptos.

Gutiérrez Azcue subrayó que 90 por ciento de las empresas, principalmente micro y pequeñas, accedieron a estímulos fiscales: 93 mil 410 empresas, con beneficios por mil 21 millones de pesos, recursos canalizados al Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad Pública (FIMA). También destacó el programa de licencia permanente, que alcanzó 1.6 millones de trámites, superando en 62 por ciento la meta prevista, por lo que continuará en 2026 con un costo de mil 500 pesos.

Finalmente, anunció la continuidad de los descuentos en predial y apoyos a grupos vulnerables y un programa de regularización fiscal con 100 por ciento de descuento en multas y recargos, con cuotas únicas de mil pesos para viviendas y 2 mil pesos para pequeños comercios.