Distrito de Riego 001 Pabellón, en Aguascalientes, será el primero del país totalmente tecnificado

Beneficio a mil 780 productores

El gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), lleva a cabo la tecnificación integral del Distrito de Riego 001 Pabellón, ubicado en Aguascalientes, con lo que será el primero del país en alcanzar la modernización total de su infraestructura hidroagrícola, fortaleciendo el uso eficiente del agua en el campo, en beneficio directo de mil 780 productoras y productores de la entidad.

Como parte del proyecto, se intervendrá la superficie que aún no cuenta con tecnificación, mediante una inversión de 452 millones de pesos, lo que permitirá su modernización total y, con ello, la recuperación estimada de 9 millones de metros cúbicos de agua, volumen que podrá destinarse al abasto de agua de la población.

La modernización de los sistemas de riego, con infraestructura de precisión, automatización y mejores prácticas en la gestión del agua, permitirá incrementar los rendimientos por hectárea, reducir las pérdidas por fugas y fortalecer la capacidad de respuesta ante escenarios de sequía y los efectos del cambio climático.

Estas acciones contribuyen a disminuir la vulnerabilidad de las y los agricultores, fortalecer la productividad del campo y consolidar al Distrito de Riego 001 Pabellón como un referente nacional en innovación y gestión responsable del agua.

El gobierno de México refrenda su compromiso con el campo mexicano y el de garantizar el derecho humano al agua, al tiempo que impulsa la soberanía alimentaria del país, mediante una producción de alimentos más eficiente y sustentable.

Operativo emergente de bombeo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

La Conagua, en coordinación con las autoridades municipales y de Protección Civil, implementa un operativo emergente para contribuir a atender la anegación registrada en el Fraccionamiento Altus Bosques, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

En atención a esta situación, Conagua envió elementos de su brigada perteneciente al Centro Regional de Atención de Emergencias (CRAE) número 02, ubicado en Guadalajara, para instalar y operar un camión para control de inundaciones, a fin de mitigar las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias.

Conagua reitera su compromiso de mantener el trabajo coordinado con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de apoyar a la población, especialmente la afectada por fenómenos hidrometeorológicos.