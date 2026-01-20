El IMSS realiza cirugía robótica exitosa en paciente con cáncer de endometrio

En el Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) consolida su liderazgo en innovación médica al realizar con éxito una cirugía robótica para tratar cáncer de endometrio en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, intervención efectuada con la plataforma Da Vinci a la paciente Erika, de 46 años, quien presentaba factores de riesgo que incrementaban la complejidad del procedimiento.

El doctor Rafael Medrano Guzmán, director del Hospital de Oncología, informó que la derechohabiente fue diagnosticada con cáncer de endometrio en julio de 2025, tras presentar hemorragias y dolores abdominales desde diciembre de 2024. Además, padecía obesidad mórbida, condición que incrementaba significativamente el riesgo quirúrgico; por ello, se determinó que la cirugía robótica era la alternativa más segura para garantizar precisión, minimizar complicaciones y favorecer una recuperación rápida.

Destacó que el procedimiento, que incluyó la extracción del útero, ovarios y disección de ganglios linfáticos, se realizó en aproximadamente dos horas, con mínima invasión, una pérdida mínima de sangre de 50 mililitros y sin complicaciones postoperatorias.

“Ella es de las candidatas ideales para hacer cirugía por mínima invasión asistida por robot. Se efectuó una cirugía ergonómica acorde a lo que se requería, que era la aparatología etapificadora citorreductora de cáncer de endometrio. La gran fortuna que tienen los pacientes de operarse con este tipo de tecnología es que prácticamente la mínima invasión permite una recuperación absoluta”, indicó.

El especialista en Oncología quirúrgica del IMSS subrayó que, gracias a esta técnica innovadora, Erika fue dada de alta 48 horas después de la cirugía, con tolerancia a dieta y con funciones vitales estables.

Abundó que, a la semana, la paciente retomó sus actividades cotidianas, lo que representa una diferencia sustancial frente a la cirugía abierta tradicional, que implica estancias hospitalarias de 5 a 6 días y mayor riesgo de complicaciones como infecciones y hemorragias superiores a 500 mililitros.

El doctor Medrano Guzmán explicó que el cáncer de endometrio es una de las enfermedades malignas más frecuentes en mujeres, después del cáncer de mama y cérvix, y factores como obesidad, tabaquismo y diabetes aumentan el riesgo de padecer esta patología.

Señaló que tradicionalmente, el tratamiento quirúrgico se realizaba mediante laparotomía abierta, pero la cirugía robótica ofrece ventajas significativas: menor invasión, alta precisión, reducción de complicaciones y recuperación más rápida, lo que permite iniciar terapias complementarias en tiempo oportuno.

“Actualmente tenemos ya una vasta experiencia en este tipo de cirugías, tanto su servidor como el Departamento de Ginecología Oncológica. Esto nos da la seguridad de ir evolucionando y cada vez hacer esta cirugía con mayor precisión y, por supuesto, con mayor beneficio para nuestros pacientes”, afirmó.

Por su parte, Erika expresó su agradecimiento al personal del IMSS que desde el primer día en que fue atendida siempre fue bien recibida, informada y atendida de manera profesional. “Me siento feliz porque lo puedo contar. No me han dejado con dudas, han estado al pendiente de todo. No me va a alcanzar la vida entera para dar las gracias a todos estos médicos que ponen todo su esfuerzo y sabiduría”.

La paciente mostró gran asombro al conocer que sería intervenida mediante la plataforma robótica Da Vinci, una tecnología que representa un avance significativo en la cirugía oncológica. Inicialmente, la idea de ser operada con asistencia robótica le resultó inesperada, pero tras recibir información detallada por el personal del IMSS sobre la precisión y seguridad del procedimiento, aceptó con confianza.

Destacó que, aunque inicialmente le generó incertidumbre, la explicación clara del equipo médico y la confianza en su preparación la llevaron a aceptar el procedimiento, que finalmente resultó ser “lo mejor que me pudo haber pasado”.

Erika, madre de familia y consciente de la importancia del cuidado de la salud femenina, hizo un llamado a las mujeres para priorizar la detección temprana y confiar en los avances tecnológicos en medicina. “Que se atiendan al primer síntoma. Más vale ser exageradas en nuestra salud que dejarlo pasar. Y que confíen en la cirugía robótica, porque es lo mejor que me pudo haber pasado”.

Finalmente, expresó su agradecimiento al director general del IMSS, Zoé Robledo, así como a las autoridades institucionales y al personal de salud del Seguro Social por hacer posible la implementación de cirugías robóticas en beneficio de la derechohabiencia. “Gracias a la operación robótica, así como yo, muchas personas se van a componer, se van a salvar, van a estar muy bien”.