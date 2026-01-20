Profeco exhorta a OCESA a proporcionar información clara

En la venta de boletos para espectáculos

Uno de los derechos fundamentales de los consumidores es el derecho a la información

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) exhorta a la empresa promotora de entretenimiento OCESA a actuar con legalidad y se conduzca con transparencia y veracidad con las personas interesadas en asistir a los conciertos del “BTS World Tour”, del grupo de K-Pop surcoreano BTS, programados para el mes de mayo en la Ciudad de México.

Se solicita que anuncie precios, cargos y condiciones completas de la venta de los boletos.

En caso de que haya precios dinámicos, la institución pide que también se haga del conocimiento de las personas interesadas en adquirir una entrada; así como de los paquetes VIP y qué incluyen estos.

Debido a que se tiene conocimiento de que habrá una preventa exclusiva para fans de la agrupación, se solicitará la cantidad de boletos que serán ofrecidos a través de la venta ARMY Membership y para la venta general, respectivamente.

La institución recuerda que uno de los derechos fundamentales de las y los consumidores es el derecho a la información a recibir datos completos, claros y veraces sobre lo que compran, precio, características e incluso riesgos.

Desde el anuncio de la visita de BTS a México y con corte al 18 de enero, la Profeco ha recibido un total de 4 mil 746 de denuncias digitales al correo denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

Mediante este exhorto, la Profeco refrenda otro de los derechos fundamentales de las personas consumidoras: el derecho a la protección.