Ventana a México abre en Madrid

Primer punto de venta y exposición de artesanías mexicanas

Plataforma estratégica de promoción turística, cultural y comercial

A un día de dar inicio formalmente la Feria Internacional de Turismo 2026, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, encabezaron en Madrid la inauguración del primer espacio dedicado a la promoción, exposición y comercialización de artesanías mexicanas: Ventana a México.

En este contexto, y con México como País Invitado, Ventana a México fue instalado en colaboración con Viajes El Corte Inglés en la emblemática calle Serrano de Madrid, marcando un precedente en la estrategia de diplomacia turística, cultural y comercial del país.

“Vamos a empezar con esta gran ventana de oportunidad para nuestras artesanas y artesanos. Estar hoy en este lugar emblemático de Viajes El Corte Inglés, y el hecho de que puedan subir, ver, preguntar y conocer lo que implica traer sus obras de arte a Europa, y estar hoy en España, les cambia la vida entera. Eso es el turismo, eso hacemos todos los estados. Del 20 al 22, de 10 de la mañana a 7 de la noche, podrán venir a adquirir piezas únicas y hermosas de todo México”, declaró.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) subrayó la importancia de crear plataformas de visibilidad y acceso internacional para las y los artesanos mexicanos, quienes, por primera vez, no sólo exhibirán, sino también comercializarán directamente sus productos.

Refirió que la artesanía mexicana constituye una de las expresiones culturales más profundas del país, toda vez que en cada pieza convergen identidad, técnica ancestral, simbolismo y saber comunitario.

Destacó que este patrimonio vivo aporta un valor excepcional a la promoción turística, al convertirse en un puente auténtico hacia las raíces y la diversidad de México. Su presencia en mercados internacionales fortalece la imagen del país, enriquece la experiencia del visitante y genera oportunidades productivas para miles de familias artesanas, consolidando al turismo como un generador de Prosperidad Compartida.

Foro Turismo e Inversión

Como parte de las actividades previas al corte de listón de Fitur 2026, y acompañada por el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza; gobernadoras y gobernadores, así como secretarias y secretarios de Turismo, Rodríguez Zamora participó en el Foro Turismo e Inversión, organizado por BBVA en el Palacio del Marqués de Salamanca, donde presentó perspectivas del turismo mexicano y oportunidades de inversión.

Durante su intervención, se destacó el desempeño del sector, con crecimientos acumulados en la llegada de turistas y visitantes internacionales, cifras históricas en derrama económica, así como una cartera de inversión turística privada superior a 36 mil millones de dólares, integrada por más de 700 proyectos a nivel nacional, lo que posiciona al turismo como una palanca estratégica de desarrollo para 2026.

“Hoy vamos por más. No sólo queremos más turistas: queremos más inversión, más gasto, mayor conectividad y un sector fortalecido. Este foro nos permitirá compartir la visión que tiene la Secretaría de Turismo en un Gobierno de México que apuesta por el turismo como generador de derrama económica, con una palabra clave: prosperidad compartida”, declaró.

Sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Industria y Turismo del Reino de España, Jordi Hereu Boher, en la que se acordaron acciones estratégicas en cuatro ejes fundamentales: la coordinación rumbo al Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, la participación de México como País Invitado en FITUR 2026, el fortalecimiento de los flujos turísticos entre ambos países y la identificación de nuevas oportunidades de desarrollo a partir de la Estrategia España Turismo 2030.

Este diálogo de alto nivel refrenda la voluntad de México y España de consolidar al turismo como un motor de desarrollo económico, intercambio cultural y proyección internacional, así como de profundizar una relación histórica basada en la cooperación y la visión compartida de un turismo más sostenible, competitivo e innovador.

Finalmente, la secretaria de Turismo participó en el corte de listón de la obra El Oso y El Madroño, del artista César Menchaca, instalada en la Puerta del Sol, donde refrendó el compromiso de México con la comunidad artística y con iniciativas que fortalecen la presencia cultural del país en uno de los espacios más emblemáticos de Madrid.