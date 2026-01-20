UAEMéx avanza hacia la gratuidad de cuotas con un esquema gradual: Miriam Sierra López

La secretaria de Finanzas de la institución aseveró que en apego al marco legal, la Autónoma del Estado de México implementa reducciones progresiva, priorizando la inclusión educativa sin comprometer su estabilidad financiera

Toluca, Méx.– La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) refrenda su compromiso con el derecho a la educación y la construcción de un modelo universitario más justo e incluyente, mediante la aplicación de un esquema de gratuidad gradual de las cuotas escolares, diseñado para avanzar de manera progresiva y responsable, sin comprometer la estabilidad financiera ni la calidad académica de la institución, sostuvo la secretaria de Finanzas, Miriam Sierra López.

En entrevista en el noticiero Criterio, que se transmite por UniRadio 99.7 FM -la radiodifusora de la UAEMéx-, la servidora universitaria aseveró que la gratuidad de la educación superior se sustenta en el Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior, que establecen la eliminación progresiva de las cuotas.

Asimismo, puntualizó, el modelo de la Nueva Escuela Mexicana reconoce la asequibilidad como una condición indispensable para garantizar el acceso efectivo a la educación, entendida como el derecho social a una formación gratuita y obligatoria.

En este contexto, señaló que la gratuidad gradual en la UAEMéx se concibe como un proceso progresivo de reducción de cuotas escolares aplicado en los periodos A y B, con impacto directo en el talón de pago de las y los estudiantes.

Este esquema, precisó, abarca no solo los conceptos de inscripción, reinscripción y créditos escolares, sino también diversos costos administrativos y académicos complementarios, como bonos de cooperación, servicios de cómputo, laboratorios, talleres y material didáctico, entre otros.

Como parte de este esfuerzo, adelantó que durante el ejercicio 2025 se aplicaron descuentos de 10% y 20% en los periodos 2025 A y 2025 B, respectivamente. Para el periodo 2026 A, y en atención a los compromisos establecidos con la comunidad estudiantil, se aplicó un descuento adicional de 12% sobre cuotas previamente reducidas.

Explicó que si bien la UAEMéx mantiene un compromiso permanente con la gratuidad, no es viable acelerar este proceso sin generar riesgos financieros. La Universidad enfrenta una reducción de recursos en términos reales, ya que los subsidios no han crecido al ritmo de la inflación ni de las necesidades institucionales.

A ello, detalló, se suma el crecimiento sostenido de la matrícula, que aumenta en promedio 2.3% anual, así como la expansión y diversificación de la oferta educativa en distintas regiones del estado.

Asimismo, subrayó, la normatividad contempla la creación de un Fondo Especial para la Gratuidad, el cual aún se encuentra en proceso de consolidación, lo que obliga a la Autónoma mexiquense a absorber esta política con recursos autogenerados.

En la actualidad, resaltó, la UAEMéx atiende a más de 100 mil estudiantes, ocupando el quinto lugar nacional en matrícula, pero se ubica entre las últimas posiciones en subsidio por alumno a nivel nacional, lo que refleja una marcada desigualdad en la distribución de recursos frente a otras instituciones de educación superior.

Enfatizó que a pesar de este contexto, la Universidad ha implementado diversas alternativas de apoyo económico en beneficio de su comunidad, como el congelamiento de cuotas por más de 15 años, programas de becas, transporte universitario gratuito, seguro estudiantil, bibliotecas digitales y apoyos alimenticios, que en conjunto representan una inversión anual significativa.