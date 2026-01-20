Investigadora de la UAEMéx recibe Premio Talento: Jóvenes Científicos e Investigadores

Toluca, Méx.- La académica de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Andrea Yazmín Guadarrama Lezama, fue reconocida con el Premio Talento: Jóvenes Científicos e Investigadores, que otorga el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT), por su trayectoria de más de 10 años en la investigación de encapsulación de compuestos bioactivos con aplicaciones en la alimentación humana.

La investigadora explicó que obtuvo el galardón en el área de Química, disciplina que despertó su interés desde temprana edad, impulsada por la curiosidad científica por comprender el comportamiento de los compuestos bioactivos en el cuerpo humano y las interacciones físicas, biológicas y químicas que se generan a partir de los alimentos.

Asimismo, Guadarrama Lezama destacó que este reconocimiento representa una motivación personal y profesional para continuar con su labor científica, fortalecer la presencia de las mujeres en la academia e inspirar a la juventud mexiquense y universitaria a incursionar en diversas áreas del conocimiento.

Respecto a los desafíos enfrentados a lo largo de su trayectoria, señaló que uno de los mayores fue haber iniciado sus estudios de posgrado a una edad temprana. “Con frecuencia me decían que era muy joven para hacerlo a los 22 o 23 años. Fue un reto que logré superar y resulta gratificante que hoy se reconozca a la juventud de esta manera”, afirmó.

Finalmente, subrayó que el Premio conlleva la responsabilidad de vincular la ciencia con la sociedad, de modo que los conocimientos generados en el laboratorio tengan un impacto directo en la comunidad, así como de acompañar y orientar a las y los jóvenes en la producción de investigación científica.