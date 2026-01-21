Acompañamiento estudiantil, eje de la política educativa de la UAEMéx

Se reconoce la diversidad de trayectorias y promueve la corresponsabilidad institucional para garantizar una educación con sentido social

Toluca, Méx.- El estudiantado es el eje central de toda política educativa en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Bajo esta premisa, la construcción de la Ruta Estratégica para el Acompañamiento Estudiantil: Proyecto Administrativo 2025-2029 refleja una visión institucional que apuesta por un modelo integral, humano e incluyente, afirmó el secretario Académico de la institución, Francisco Herrera Tapia.

Durante la presentación de esta iniciativa, realizada en el Auditorio “Juana de Asbaje y Ramírez” de la Biblioteca Central, en Ciudad Universitaria, Herrera Tapia subrayó que esta ruta estratégica reconoce la diversidad de trayectorias, contextos sociales y circunstancias particulares del alumnado, así como sus necesidades académicas, emocionales y vocacionales.

En este acto, que contó con la presencia del director del Instituto Mexiquense del Emprendedor, Alejandro Eduardo Razo Delgado, y la directora de Acompañamiento Estudiantil, Sandra Galván Mares, el servidor universitario destacó que esta estrategia refrenda el compromiso de una universidad pública más social y cercana, que acompaña, orienta y cuida a su comunidad estudiantil, al concebir la permanencia escolar, el bienestar y la formación integral no como responsabilidades aisladas, sino como un esfuerzo de corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria.

“Avanzamos hacia una universidad más solidaria, justa y empática, donde el acompañamiento estudiantil se consolida como una ruta clara para garantizar el derecho a una educación de calidad, con sentido social y visión de futuro”, expresó.

En este sentido, Francisco Herrera Tapia reiteró el compromiso de la Administración Universitaria 2025-2029 con el acompañamiento estudiantil como una condición indispensable para el éxito de la formación universitaria, al señalar que una universidad que acompaña forma profesionistas y ciudadanos capaces de transformar su realidad y contribuir al desarrollo de la sociedad.

Por su parte, Sandra Galván Mares explicó que la Dirección de Acompañamiento Estudiantil es un área estratégica de la Secretaría Académica, orientada a promover el desarrollo integral del estudiantado mediante un modelo sistémico, inclusivo y articulado.

Su labor, precisó, se enfoca en la implementación de programas y proyectos que incidan directamente en la integración, permanencia y trayectoria académica del alumnado.

Asimismo, Galván Mares destacó que la diversidad del alumnado exige modelos de acción heterogéneos, sustentados en una dirección estratégica con visión institucional y un enfoque transversal que articule jefaturas, direcciones, secretarías y actores públicos y privados, permitiendo una coordinación académica, administrativa y formativa.

Este modelo integral de acompañamiento, agregó, prioriza la prevención mediante sistemas de alerta temprana y protocolos de acción coordinados con las distintas áreas de la Secretaría Académica y otras secretarías de la UAEMéx.