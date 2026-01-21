Ratifican al municipio de Atizapán de Zaragoza como el más seguro de Edomex

Rinde frutos estrategia de seguridad

Por Arturo Baena

Atizapán de Zaragoza, Mex.- Una vez más, líderes sociales, empresariales y sociedad en general, han reconocido la estrategia de seguridad de este municipio que encabeza el alcalde Pedro Rodríguez, como uno de los municipios más seguros del Estado de México.

Prueba de ello es que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) ha destacando una disminución significativa en la percepción de inseguridad ciudadana, manteniéndose por debajo de la media nacional en varios periodos recientes.

El municipio ha mostrado una baja constante en la percepción de inseguridad, pasando de porcentajes altos en años anteriores a cifras más bajas en 2024 y 2025, ubicándolo por debajo de la media nacional.

Las y los atizapenses atribuyen estos resultados a la inversión en seguridad, obras públicas y coordinación con instancias federales, como la Marina, y la participación ciudadana, según destacan reportes del alcalde Pedro Rodríguez Villegas y del Comisario Fabián Gómez Calcáneo.

Esta estrategia es comandada operativamente por el Comisario Gómez Calcáneo, quien ha asegurado una coordinación interinstitucional sin precedentes, destacando el trabajo conjunto con la Marina Armada de México, una de las instituciones de seguridad mejor evaluadas por la ciudadanía con un 87.5% de aprobación nacional.