Reforman ley para combatir la extorsión en el Estado de México

Aumento de denuncias

Por Arturo Baena

Toluca, Méx.- Derivado del aumento a las denuncias por extorsión, la Cámara de Diputados expidió una nueva Ley para prevenir, atender y combatir los delitos en esa materia.

Las y los legisladores del PRI, PAN, Morena, PT, y MC votaron para reformar diversos ordenamientos, con lo cual esta conducta se perseguirá de oficio y se fortalecerá la coordinación interinstitucional para su combate.

Con ello, se regulan los mecanismos de coordinación, acciones, programas y políticas transversales e interinstitucionales, que las autoridades deben implementar, en el ámbito de su competencia, para prevenir, investigar, perseguir, atender y combatir la extorsión y otros delitos vinculados.

En ese sentido, el diputado morenista, Vladimir Hernández Villegas, aseguró que la responsabilidad de los diputados es dejar un legado como para que actúe con responsabilidad, además que se creará el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Combatir la Extorsión y Delitos Vinculados.

Éste será un órgano colegiado que permita la concertación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en la materia, y fungirá como instancia de planeación estratégica, vinculación interinstitucional y rendición de cuentas, asegurando que las acciones de prevención, atención y combate a la extorsión.